Myriam en Nathalie organiseren hobbybeurs ter nagedachtenis van Christel

Op 4 en 5 november organiseert de zus van de in december 2022 verongelukte Christel Verstraete samen met haar goeie vriendin Nathalie een hobby- en geschenkenbeurs ten voordele van de vzw Kansarmen Wenduine. “Een event dat mijn zus nog op poten had gezet vóór ze overleed. Wij willen haar werk nog afmaken“, aldus Myriam Verstraeten. De beurs vindt plaats in het Wielingencentrum.

Even terug naar 18 december 2022: Christel Verstraeten, 54 en moeder van drie, is op terugweg naar huis wanneer ze op de E40 tussen Aalter en Beernem wordt aangereden. De auto van Christel, met daarin ook haar 16-jarige zoon Lars, komt naast de snelweg tot stilstand tegen een boom. Voor Christel komt alle hulp te laat. “Ondertussen zijn we tien maanden verder, maar het voelt alsof het gisteren gebeurd is. Ik verwacht nog elke dag dat de deur hier zal opengaan en mijn zus naar binnen komt gewandeld”, vertelt Myriam Verstraeten (58). Zij baat in Wenduine Café Metro uit. Om de veertien dagen vindt daar op woensdag een brei- en haaknamiddag plaats. “Christel werkte ook graag met haar handen”, zegt Myriam, “en eigenlijk vulden wij elkaar perfect aan: zij deed dan het fijne prutswerk waar ik zelf geen geduld voor had. Gisteren nog moest ik plots wenen, terwijl ik aan een armbandje bezig was.”

Echte moederkloek

Christel was tweeënhalf jaar jonger dan Myriam. “Toen we nog klein waren, zat het er dikwijls bovenarms op tussen ons: roepen, tieren, aan elkaars haar trekken… Maar tegelijk waren we ook twee handen op één buik. We begrepen elkaar met weinig woorden”, aldus Myriam. Lars woont sinds het ongeval bij haar in. “Over het ongeval praten we nooit. Lars verwerkt dat op zijn manier”, zegt ze. Haar zus was een echte moederkloek. “Haar kinderen waren haar alles: als je aan hen kwam, kwam je aan haar. Ik denk nog altijd dat ze Lars moet afgeschermd hebben toen het ongeval gebeurde. Hoe kan het anders dat hij bijna geen schrammetje had, terwijl ze het zelf niet overleefde?”

“Over het ongeval praten we nooit. Lars verwerkt dat op zijn manier” – zus Myriam

Christel was ook sociaal bevlogen. Zo stond ze mee aan de wieg van de vwz Kansarmen Wenduine. “Christel wàs de vzw”, zegt Nathalie Vynck (51). Zij leerde Christel kennen op een verjaardagsfeest. “Ik voelde meteen een ‘klik’. Christel was één uit de duizend, zo innemend dat je het onmogelijk níet voor haar kon hebben. Ik koester dat laatste berichtje van haar, waarin het scheen alsof ze haar einde voelde komen: waar ik ook ben, ik zal er altijd voor je zijn. Ik ging toen zelf door een moeilijke periode, en Christel was er voor mij. Als een engeltje. Nu nog krijg ik er kippenvel van als ik dat laatste sms’je van haar lees”, aldus Nathalie, die al haar hele leven andere mensen helpt vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. “Ik heb voor het OCMW Oostende nog nachtopvang gedaan voor daklozen, maar moest afhaken toen dat emotioneel te zwaar werd. Gelukkig kwam ik toen Christel tegen. Met de vzw helpen we ook mensen die het echt nodig hebben.”

Geschenkartikelen

Christel was volgens Myriam van het ondernemende type. “Mijn zus was iemand die vlot contacten legde en het goed kon verwoorden. Ze voelde mensen goed aan. En ze was veel opener dan ik – ook op dat vlak vulden we elkaar goed aan. Maar die beurs was dus haar idee. We willen haar werk nog afmaken”, klinkt het. De beurs focust op originele geschenkartikelen voor de eindejaarsperiode. Al vijftien standhouders tekenden in. “We mikken op een twintigtal”, zegt Myriam. “Zelf zullen we ook met een stand aanwezig zijn. Nathalie maakt onder andere leuke sfeerkaarsjes. Met de opbrengst willen we kerstpakketjes maken voor de 85 gezinnen die elke week een voedselpakket van ons krijgen. Daarin zal onder meer douchegel, shampoo en tandpasta zitten: als mensen op het einde van de maand de rekeningen niet meer kunnen betalen, is persoonlijke hygiëne het eerste waarop wordt beknibbeld.”

“Nu nog krijg ik er kippenvel van als ik haar laatste sms’je lees” – vriendin Nathalie

De beurs is ook ter nagedachtenis van haar zus. “Ik had maar één zus en ik zag haar zielsgraag. We peppen elkaar hier een beetje op door herinneringen aan Christel op te halen: op die manier leeft ze voort in onze gedachten.” Nathalie en Myriam dragen dezelfde tatoeage: de ‘C’ van Christel, die samen met een engelenvleugel een mooi hartje vormt. “Op die manier dragen we haar altijd dicht bij ons.”

De hobbybeurs in zaal Wielingen vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 november, telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is vrij, als standhouder betaal je 20 euro per tafel (voor het hele weekend). Voor meer info en inschrijvingen, contacteer myriam.verstraeten2@telenet.be of nathalie.vynck@hotmail.com. Vzw Kansarmen Wenduine is ook nog steeds op zoek naar helpende handen.