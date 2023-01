Myriam Dedeurwaerder was Krak van Ledegem 2021: “Danny en ik proberen vaak op evenementen aanwezig te zijn”

Myriam Dedeurwaerder uit Sint-Eloois-Winkel werd in 2022 verkozen tot Krak van de gemeente Ledegem. “Ook in 2023 zullen Danny en ik zoveel mogelijk aanwezig proberen te zijn op evenementen.”

De inmiddels 64-jarige Myriam is vooral in Sint-Eloois-Winkel bekend als voormalig medewerkster in de Spar. Myriam was er jarenlang een vast gezicht en erg graag gezien door de klanten. Nu ze al een tijdje met pensioen is, probeert ze samen met haar man Danny Cottyn zoveel mogelijk buiten te komen.

“We zijn nu beiden op rust, maar we zullen ons zeker niet vervelen. We blijven sociaal erg bezig. Afgelopen weekend woonden we nog de nieuwjaarsreceptie en de kerstboomverbranding bij, maar ook later dit jaar staan er nog tal van leuke evenementen op onze kalender. Zo kijk ik enorm uit naar de opening van de nieuwe locatie voor vzw ’t Ferm in ’t Capellehof en ook de viering van vijf jaar ’t Ferm wil ik als vrijwilliger binnen de organisatie zeker niet missen.”

Vaak aangesproken

Myriam blikt ook terug op een leuk jaar als Krak van de gemeente. “Vooral in het begin werd ik er vaak over aangesproken. Danny was tien jaar geleden Krak van de gemeente. Soms worden er ook wel leuke grapjes gemaakt als we samen op pad zijn: ’t Krakt bij ons al wat poten en oren eet. “

“De titel van Krak nemen ze ons niet meer af. Ik apprecieer echt dat mensen vorig jaar op mij gestemd hebben en volg mede daarom ook dit jaar de verkiezing van dichtbij. En stemmen hoort daar natuurlijk ook bij”, besluit Myriam.

(BF/foto JS)

