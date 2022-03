Mylan en Charlotte starten sportmedische praktijk Load: Vlot 1.000 euro bijeen ‘gezwift’

Mylan Cappelier en Charlotte Kerckhove openden recent langs de Vaartdijkstraat de sportmedische praktijk Load Brugge. De beide kinesisten, goede vrienden en studiegenoten, focussen er zich op de begeleiding van duursporters. “De ‘Zwiftbar’ is de eyecatcher in onze praktijk.” Afgelopen zaterdag 26 werd in Load ‘gezwift’ voor het goede doel.

Lopers, renners, triatleten en andere duursporters kunnen zich sinds kort professioneel laten begeleiden bij Load Brugge, de nieuwe sportmedische praktijk van Mylan Cappelier en Charlotte Kerckhove. Mylan en Charlotte leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding kine, werden vrienden voor het leven en nu dus ook zakenpartners. “Load is ontstaan vanuit onze interesse en kennis in duursport. We richten ons op sporters die op zoek zijn naar dat tikkeltje meer”, vertelt Mylan Cappelier. Je kunt bij Load dus terecht voor behandelingen kinesitherapie, op voorschrift, waarbij gebruikt wordt van zowel dry needling en manuele therapie, maar vooral ook oefentherapie. “We voorzien ook krachttraining, de ideale aanvulling voor lopers, fietsers, triatleten of roeiers. Daarbij werken we volgens het principe van slow heavy resistance training, een baanbrekende manier van revalideren en ideaal als letselpreventie en prestatiestimulus”, gaat Mylan verder. “De hele begeleiding is gebaseerd op jouw doelen waarvoor we dan een plan uitwerken. Ook een loopanalyse of een lactaattest hoort daarbij.”

Helling

“De zwiftbar is wel de eyecatcher in onze praktijk. Dat zijn fietsen op rollen met een helling simulator en ventilator”, verduidelijkt Mylan. “Dus bij bergop verandert niet enkel de weerstand, maar gaat de fiets ook omhoog. De zwiftbar is ideaal om in de winter te komen trainen samen met vrienden, want alleen op de rollen zitten is niet voor iedereen weggelegd. We hebben tien plekjes om tegen of met elkaar te rijden op zwift.”

‘Virtuele Everesting’

Mylan en Charlotte hebben duidelijk ook een groot hart, want op zaterdag 26 februari werd er in Load gezwift voor het goede doel. Meer bepaald voor TUKI, een organisatie die zich inzet om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, juridisch, praktisch en emotioneel te ondersteunen. “We hebben voor dit doel een virtuele Everesting georganiseerd. Dit betekent dat we in één rit 8.848 hoogtemeters bijeen hebben gefietst door steeds dezelfde helling op en af te rijden”, zegt Mylan. “De rit kon gesponsord worden via een gift op het rekeningnummer voor TUKI. Het objectief om meer dan 1.000 euro in te zamelen werd vlot gehaald.”