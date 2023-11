Muzikale wandeling ‘1.000 soldaten’ op Lijssenthoek Military Cemetery: “Negen interpretaties van iconische nummer van Willem Vermandere”

Op zaterdag 11 november wordt een muzikale wandeling gelanceerd rond het iconische lied ‘Duizend soldaten’ van Willem Vermandere op Lijssenthoek Military Cemetery. Sinds kort is de begraafplaats erkend als UNESCO werelderfgoed. “Negen internationale artiesten geven hun interpretatie aan of bewerking van dit iconische nummer”, vertelt Annemie Morisse van de WOI-cel.

Wandelkaart en Erfgoed-app

“De wandeling heeft het lied ‘1.000 soldaten’ van Willem Vermandere als leidraad. Negen internationale artiesten geven hun interpretatie aan of bewerking van dit iconische nummer. Je kan de nummers beluisteren bij het graf van een soldaat”, vertelt Annemie Morisse van de WOI-cel. “Zo is de Franse versie te beluisteren bij het graf van een Franse soldaat, de Indische bij het graf van een Indische soldaat… Ontdek ook de Ierse, Engelse, Arabische, Chinese, Duitse, Italiaanse en Zoeloe versies. De oorspronkelijke versie van Willem Vermandere en Guido Desimpelaere is te horen bij het graf van Richard Van Neste, de enige Vlaming begraven op Lijssenthoek.”

Een gratis wandelkaart is te verkrijgen in het bezoekerscentrum Lijssenthoek of bij Toerisme Poperinge, Grote Markt 1. “De wandelkaart bevat tien QR-codes. Scan je die in, dan krijg je het lied te horen. De wandelkaart bevat ook een QR-code naar de Erfgoed-app. De app bevat niet alleen alle liedjes, maar geeft ook meer uitleg over het verhaal achter de grafsteen en de muzikanten achter het nummer”, aldus Annemie.

Mustafa Avzar

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Mustafa Avzar van het Muzikantenhuis in Gent. “Willem Vermandere en Mustafa Avzar kennen elkaar sinds 2011. Het muzikale project ‘Deze Stad’ bracht hen samen. Mustafa brengt op de gelijknamige plaat een Turkse en een Vlaamse versie van ‘Voor Marie Louise’. Als Willem in het Gentse moet zijn voor een concert, durft hij voor of na al eens binnen te springen in het Muzikantenhuis, voor een jamsessie met Mustafa. Mustafa Avzar werd gevraagd als curator van het project ‘1 000 soldaten’”, legt Annemie uit. “Hij kreeg het lijstje met de 30 nationaliteiten die vertegenwoordigd zijn op Lijssenthoek. Mustafa engageerde negen artiesten. Aan de artiesten werd de vrijheid gegeven om hun interpretatie of bewerking te geven van het lied ‘1.000 soldaten.’

De muzikale wandeling ‘1.000 soldaten’ wordt voorgesteld op 11 november in CC Ghybe, Poperinge, om 11.30 uur. “Willem Vermandere, Mustafa Avzar en een aantal artiesten zullen aanwezig zijn en hun versie brengen.” De muzikale wandeling werd gerealiseerd met de financiële steun van de Europese Unie, Brexit Adjustment Reserve. Een uitgave van Toerisme Poperinge.