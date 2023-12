Muzikale-poëtische kerstviering in Wijtschate

In de Sint- Medarduskerk in Wijtschate is er op kerstdag 25 december om 10.45 uur een muzikale-poëtische kerstviering.

“Het Koninklijk Gemengd Koor Hoogland Wijtschate viert in 2024 diamant omwille van 60 jaar religieus en cultureel koor in Wijtschate. Op de vooravond van dit jubeljaar is er voor de 18de keer een muzikale-poëtische kerstviering”, aldus diaken Luc Vandevyver. “Op Kerstdag wil de hoogmis in Wijtschate een eigen geluid laten horen en een zingevend moment aanreiken om – naast het waardevolle familiekarakter en de feestverlichtingssfeer – de diepere betekenis van dit feest te herontdekken.”

Gedichten en liederen

“Het klankrijke ritme van zes kerstgedichten gebracht door leerkracht Annelies Druart en de 12 sfeervolle verhalende kerstliederen door het koninklijk koor Hoogland brengen de kerstboodschap rond de kernmomenten van de eucharistie en de duidende woorden van priester Dominiek Moens en mezelf als proost van het koor”, aldus diaken Vandevyver. “Daarnaast laten een paar instrumenten en de kleurrijke registers van het Johannusorgel vóór en tijdens de mis stemmige kerstklanken horen. Ook de sfeer- en kunstvolle versiering van de kerkruimte wil bijdragen tot het speciale karakter van deze kerstviering.”

Na de viering van 10.45 uur in de kerk van Wijtschate is er achteraan in de kerk de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens de receptie die aangeboden wordt door de vzw Sint-Medardus Wijtschate. (LBR)