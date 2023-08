Muzikale noten in tuin van Talbot House: “Ontdek de tour Allo Allo tijdens nocturne”

Soldatenclub Talbot House langs de Gasthuisstraat in Poperinge zit deze zomer niet stil. Op woensdag 16 en vrijdag 18 augustus staan er tuinconcerten op het programma van de Belgische band CYNN’ en het meer dan 100 jaar oude Kidderminster Male Choir. Op 18 augustus is er ook een nocturne.

De Belgische band CYNN’ vind je op woensdag 16 augustus om 19.30 uur terug in de tuin van Talbot House. “Door piano en elektrische gitaar te combineren met zoete harmonieën en diepe drums, biedt CYNN’ een stijlvol samenspel van alternatieve pop met sferische klanken”, vertelt Talbot House.

“Cynthia’s eerlijke engelachtige stem zweeft bovenop de dreigende dynamiek met voortstuwende kracht. De band, opgericht in Oostende in 2020, is ontstaan uit een samenwerking tussen zangeres Cynthia Gabriels en zanger/gitarist/toetsenist Jesse De Belder. In april 2022 brachten ze hun debuutsingle Daughter uit. Woman volgde in december. De aanwezige foodies zullen kunnen smullen van een artisanaal gemaakte garnaalkroket aangevuld met garnituren die inbegrepen is in de toegangsprijs.” Een ticket kost 25 euro en voor Talbotousians 20 euro. Inschrijven kan via events@talbothouse.be

Story tour

Talbot House opent op vrijdag 18 augustus de deuren tot laat in de avond. “Je kan het museum van 10 uur ‘s morgens tot 21 uur ‘s avonds ontdekken. Tijdens je bezoek wordt de story tour Allo Allo, met unieke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, gratis aangeboden. Vergezel ons op een tocht doorheen de spannende, hilarische maar ook tragische verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Talbot House”, klinkt het.

Kidderminster Male Choir

“Het verhaal begint met de evacuatie van veel Britten via Talbot House naar Duinkerke, alvorens het Huis bezet en ei zo na geplunderd werd. De Talbotousians lieten het daar niet bij en bleven stokken in de wielen steken tot het Huis uiteindelijk bevrijd werd en opnieuw haar rol als soldatenclub opnam. De story tour start stipt om 19 uur en dien je je in te schrijven via events@talbothouse.be. Je betaalt het regulier bezoek aan het museum of op vertoon van je Talbotousian lidkaart. De storytour is inclusief uw bezoek.”

Op de nocturne van vrijdag speelt om 12.30 uur het meer dan 100 jaar oude Kidderminster Male Choir komt concerteren in de tuin van Talbot House. “Na optredens in the Millennium Stadium en St David’ Cardiff voegen ze terug een unieke concertlocatie toe. Het bijwonen van het concert zit inbegrepen in uw bezoek aan Talbot House.”