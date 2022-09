Muzikale maaltafels met Maaike en Mathias

Zuchtende kinderen en foeterende ouders die worstelen met de maaltafels kunnen opgelucht ademhalen. Op initiatief van de Roeselaarse muzikant Wouter Spaens werden die nu op muziek gezet.

In het dagelijks leven werkt Wouter Spaens (44) uit Roeselare als leerkracht in SBS De Vlieger in Rumbeke. Daar draait hij er zijn hand niet voor om om regelmatig zijn gitaar boven te halen om de leerstof iets vlotter over te brengen.

Apart project

De papa van drie pompt voor de rest al zijn vrije tijd in muziek. Zo speelt hij onder meer bij IDIOTS en Riptunes. Nu pakt hij uit met een wel heel apart muzikaal project. “Ik merkte al een tijdje dat de maaltafels instuderen niet altijd even vlot ging, dus besloot ik er muziek onder te zetten”, aldus Wouter. “Dat bleef lang liggen, maar in de coronaperiode kwam er opeens tijd vrij om mij daar nog eens aan te zetten. Laat ons zeggen dat het al snel uit de hand liep.” (lacht)

Wouter heeft een eigen studio thuis en richtte samen met zijn vriend Dries Dewaele ook Studio Piro op in Anzegem. De plaat werd afgewerkt in de Dunkstudio in Zottegem. Gaandeweg kreeg Wouter steun kreeg van topmuzikanten als Mario Goossens (Triggerfinger), Frans Grapperhaus (Wallace Collection), Gianni Marzo (Isbells) en Minco De Bruin (IDIOTS).

Wouter wilde naar eigen zeggen geen toegevingen doen als het over kwaliteit ging, dus klopte hij voor de stemmen aan bij Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu, die graag hun steun verleenden aan het project. “Die zijn zo professioneel en zo fantastisch in wat ze doen. Het eindresultaat is dan ook geweldig en zelfs de hoes is behoorlijk rock ‘n roll.” Met Maal je mee? wil Wouter nu zoveel mogelijk scholen en ouders bereiken. “De muziek is zo afgestemd op de leefwerelden van allebei, zodat de maaltafels instuderen straks een plezier wordt.”

Info: www.maaljemee.be.