Muziektherapeute Anneloor uit Deerlijk combineert zingen met stervensbegeleiding: “Zingen is de barometer van mijn ziel”

Zingen is al decennialang de rode draad in het leven van Anneloor Meersman uit Deerlijk. Ze werkt als muziektherapeute in een woonzorgcentrum in Izegem en trekt die lijn door met haar bedrijf Agrimonia waarin ze zingen, inspireren en coachen – individueel of in groep – combineert met stervensbegeleiding.

Muziek staat centraal in het leven van Anneloor Meersman (44) uit de Kerkstraat in Sint-Lodewijk. “Ik heb altijd graag en veel gezongen”, start Anneloor haar verhaal. “Wat ik meemaakte, goot ik in een geïmproviseerd lied. Wat in mij leefde, kwam er zingend uit. Achteraan in de auto, op het toilet, tijdens het spelen, altijd was ik aan het zingen. Ik zong niet alleen in het school- en kerkkoor, maar ook thuis in mijn kamer liet ik mijn favoriete nummers luidkeels horen”, zegt Anneloor.

“Dwarsfluit was mijn eerste instrument en later kwam daar gitaar bij. Ik volgde studies logopedie in Gent en droomde er altijd van om mensen te helpen met stemproblemen: zangers, acteurs… maar de vacatures zijn in die niche heel schaars. Later volgde ik een opleiding muziektherapie in Nederland. Heel boeiend. Zingen maakte me er nog meer bewust van wat er binnenin me leeft. Zingen heelt, zingen is de barometer van mijn ziel…”

Muziektherapeute

Anneloor werkt al 19 jaar als muziektherapeute in woonzorgcentrum ’t Pandje in Izegem. Een job die ze met heel veel passie uitoefent. Ze volgde ook verschillende zangstages bij buitenlandse zangers met elk hun eigen achtergrond: boventoonzang, Bretoense zang, Zweedse zang, folkzang, eskimozang… Ze is bezieler en dirigente van Awira, een vocaal vrouwenensemble dat vooral ligconcerten geeft en ze dirigeert ook het gemengd koor Ortier uit Wevelgem. Ze begeleidt ook mensen bij het zingen, individueel of in groep.

“Zingen brengt je in contact met wie je echt bent, met je spontane zelf, met wat vanbinnen leeft”, gaat Anneloor verder. “Via de stem komen emoties naar buiten. Als we boos zijn, roepen we. Als we verdrietig zijn, wenen we. Als we zorgen hebben, vertellen we die. Als we blij zijn, lachen we. Als we pijn hebben, roepen we ai. Dit gebeurt vaak heel spontaan, maar velen kennen ook de letterlijke krop in de keel. Emoties blijven hangen en vinden geen weg naar buiten. Via zingen kunnen die spanningen op een zachte manier losgemaakt worden. Zingend kan je weer in contact komen met wie je in wezen bent.”

Agrimonia

“Ik leer geen zangtechnieken. Je krijgt geen les over hoe je het mooist kan zingen, maar we gaan onderzoeken hoe je jouw stem weer spontaan kan laten klinken, hoe je hele lijf daarin meedoet en er deugd van heeft. We staan stil bij de emoties die eventueel beginnen stromen en nemen daar de nodige tijd voor. We zingen, praten en laten ons leiden door wat komt. Ik wil mensen inspireren om te zingen, om op zoek te gaan naar hun unieke stem, de stem die zich vrij voelt om te klinken…”, zegt Anneloor.

“Met Agrimonia – de wetenschappelijke naam voor zangerskruid, het kruid dat door vocalisten wordt gebruikt bij heesheid of een pijnlijke keel – zingen we ook vaak mantra’s. Mantra’s zijn een manier om dicht bij jezelf te komen. In mijn sfeervolle binnentuin thuis of op verplaatsing, onder een blakende zon of onder een zacht dekentje. Iedere keer was het anders, maar altijd diepgaand en verbindend, helend en verlichtend, in connectie met onszelf en het universum…”

Stervensbegeleiding

“In mijn job als muziektherapeut in woonzorgcentrum ’t Pandje in Izegem mocht ik verder ervaren hoe mijn stem troost en rust kan brengen bij bewoners met dementie, hoe de spanningen oplossen rond een sterfbed, hoe mijn stem tijdens een begrafenis ruimte geeft aan de vele emoties. Die kwetsbaarheid, zichtbaar door een dementieproces of door een nakend sterven, daarmee kan ik op een zachte manier in contact komen met muziek. Dat contact is helend”, vertelt Anneloor.

“Ik voel me vereerd dat ik keer op keer zingend aan een sterfbed mag gaan zitten. Door de kwetsbaarheid van alle aanwezigen gebeuren daar zoveel mooie dingen. Alle franje is er vanaf. Bijna iedereen wordt een pure versie van zichzelf. Het is mooi om die kwetsbare kant, die zachte kant, die pure kant van mensen te mogen ervaren.”

Info: Anneloor Meersman, Kerkstraat 72 in Deerlijk, 0494 44 98 08, www.agrimonia.be en anneloor@agrimonia.be.