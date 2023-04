Muziekacademie in Harelbeke krijgt zes zwaluwnestjes in kader van project ‘Zwaluw-onder-dak’

Stad Harelbeke en het Stadlandschap Leie en Schelde hingen enkele nieuwe zwaluwnesten op enkele locaties in Harelbeke. Dit in het kader van het project ‘Zwaluw-onder-dak’. HAP! de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten, kreeg er zes, gemaakt door de kinderen van de Centrumschool.

Via het project ‘Zwaluw-onder-dak’ gingen Stadlandschap Leie en Schelde en Stad Harelbeke op zoek naar kinderen en bewoners die in de buurt van een zwaluwenkolonie wonen. Ze vroegen hen om zwaluwen aan een woonst te helpen. De kinderen van de stedelijke basisschool Centrum engageerden zich om onder begeleiding kunstnestjes te maken. “Ze kregen materialen zoals kippengaas en klei om aan de slag te gaan en een nestje te bouwen”, duidt Johan Vandenberghe van Stadlandschap Leie en Schelde.

Zes van die nestjes werden opgehangen aan de buitenmuur van HAP! de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten, die pal naast de Centrumschool ligt. De nestjes zijn gemaakt door Alyana en Sarah, Bea en Salma, Maisan en Romaissa, Charles en Romi, Yassin en Mouad en Vusur en Yanya. Leuk detail: de eerste twee kunstnesten werden in Harelbeke al in 2003 aan de stedelijke basisschool Centrum opgehangen.

Oproep

Schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) deed de oproep: “Huizen zijn volledig toegemetseld dezer dagen en door de vele droogteperiodes is modder schaars. Bovendien worden de nesten van zwaluwen nog te vaak vernietigd door mensen of dieren. Daarom vragen we aan mensen die in de buurt van een zwaluwenkolonie wonen om de zwaluwen aan een woonst te helpen”, aldus de schepen.

Via het project ‘Zwaluw-onder-dak’ kan je via het Stadlandschap en Stad Harelbeke gratis kunstnesten bestellen of zelf maken. “Indien je dit wenst, krijg je ook bijhorende mestplankjes. Dat biedt zwaluwen de kans om zich bij terugkomst weer in hun vertrouwde omgeving te settelen.”

Het project van het Stadlandschap Leie en Schelde sluit aan bij de inspanningen die het stadsbestuur reeds vele jaren doet. “De laatste huiszwaluwkolonie in het centrum van de stad wordt sinds 2000 van nabij opgevolgd. De stad heeft in de voorbije periode al heel wat kunstnesten kunnen plaatsen bij enthousiaste bewoners in onze stad.”