Muziek, animatie én humor

De oud-leiders van de Chirojongens van Zwevezele organiseren op zaterdag 27 augustus opnieuw een theaterwandeling. Het gaat om een begeleide wandeling waarbij muziek, theater en comedy ruim aan bod komen. Zaterdagvoormiddag 2 juli vindt de voorverkoopdag plaats.

“De wandeling moest in 2020 de 15de editie worden, maar corona gooide twee jaar na elkaar roet in het eten”, vertelt Philip Gryspeert. “Op zaterdag 27 augustus vindt eindelijk de 15de editie plaats en voor deze editie werd een mooie route uitgestippeld. De theaterwandeling is een begeleide tocht van ongeveer zeven kilometer lang. We wandelen langs bekende en minder bekende straten en wegeltjes en dit jaar komen er heel wat nieuwe gebouwen aan bod, waar de wandelaars doorheen wandelen. Het gaat om gebouwen waar men maar weinig of totaal nog niet binnen geweest is. De deelnemers zijn drie uur onderweg en bij de zes tussenstops is er telkens een optreden voorzien. Deze tussenstops gaan door aan huis bij bewoners of op andere openbare plaatsen. De wandeling wordt afgesloten met een spetterend optreden in CC De Wissel. We vragen uitdrukkelijk om een zaklamp mee te brengen en fluo-jasje aan te doen.”

Tijdens de wandeling zal er muziek, theater en comedy te beleven vallen. Op het programma staat Chanter Karo-oké. Hier kunnen de deelnemers zelf liedjes aanvragen en meezingen. Zoals de naam aangeeft, gaat het om Franse muziek. De Tantes komen ook langs. Twee oudere dames die muziek van de jaren 60,70 en 80 laten horen in de oude platenspeler. Plaatjes kunnen zelf uitgezocht worden uit de collectie met een aanbod aan 1.500 nummers. Terwijl de ene tante plaatjes draait, animeert de ander tante de gasten. Compagnie with Balls: Join the Parade verzorgt een spectaculaire show. Hans Cools uit Lichtervelde brengt comedy. TNT is een circus- en acrobatiegezelschap en nam deel aan Belgium’s Got Talent.

Vijf blokfluiten

“Het Klein Muziekske van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Wingene mag zeker niet ontbreken”, laat Philip vallen. “Een tiental muzikanten uit de harmonie en het trommelkorps brengt sfeervolle en dansbare muziek. De topact van de avond is Gabor Vosteen: Tuuuti Fluti. Gabor is afkomstig van Duitsland en is komiek en blokfluitist. Hij speelt op vijf blokfluiten tegelijk en brengt een uniek spel van poëzie en komedie.”

“Dankzij de samenwerking met de Cultuurdienst en onze sponsors kunnen wij de wandeling aanbieden voor 15 euro. De kleuters wandelen gratis mee. Er zijn zes vertrekuren voorzien met telkens honderd deelnemers. Om 17.30 uur vertrekt de eerste groep en ieder half uur later volgt de volgende groep. Omdat de wandeling de voorbije jaren telkens uitverkocht was, werken wij opnieuw met een voorverkoopdag.”

De voorverkoopdag vindt plaats op zaterdag 2 juli van 9 tot 12 uur in CC De Wissel langs de Tramstraat. Daarna kunnen kaarten aangekocht worden zolang er voorradig zijn in het B&G Kantoor (Marktplein 19) of reserveren via 0475 79 55 57.