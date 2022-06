Muurschildering Boudewijn Devos officieel ingehuldigd in Sint-Baafs-Vijve

Sinds enkele weken luistert een muurschildering van wielrenner Boudewijn Devos het kruispunt van de Abeelestraat en de Heirweg op in Sint-Baafs-Vijve. Vandaag werd het officieel ingehuldigd. “De volksmens brengt na zijn dood nog altijd mensen samen”, meende schepen van cultuur Daisy Haydon (CD&V).

Boudewijn Devos werd in 1951 Belgisch kampioen wielrennen bij de onafhankelijken. Na zijn wielercarrière opende hij op de hoek van de Abeelestraat en de Heirweg De Sportvriend, een café en fietsherstelplaats. Zijn zonen Patrick en Hendrik waren in de jaren 80 ook profwielrenner. Op de opening nam Boudewijns zoon Patrick geëmotioneerd het woord. “We wilden eerst een klein bordje: het Boudewijn Devos-pleintje. Maar dat idee groeide uit tot een muurschildering. Het resultaat is prachtig. Onze pa zou zo trots geweest zijn”, zei hij.

Lucien Van Impe te gast

Op de opening was ook wielermecenas en ereburgemeester Noël Demeulenaere aanwezig. Hij bracht Lucien Van Impe mee. De laatste Belgische Tour-winnaar reed nog samen met Hendrik Devos in de ploeg. “De muurschildering is fantastisch. Er zijn er niet velen die zo’n mooie herinnering krijgen”, zei hij over het werk van de Leuvense firma Treepack.

Nieuwsgierig

Tijdens de voltooiing van de muurschildering gingen veel buurtbewoners vaak een kijkje nemen. Dat ontging ook schepen van cultuur Daisy Haydon niet. “Nieuwe bewoners en oudere bewoners waren nieuwsgierig naar wat hier komen zou. Zo leerden ze elkaar kennen. Boudewijn brengt zelfs na zijn dood nog mensen samen. Hij betekent heel wat voor onze gemeente”, besloot ze. (NVR)