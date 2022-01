Muur in gloednieuw appartement begint ‘s nachts te scheuren: 26 bewoners geëvacueerd

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag hoorde bewoner Dimitri Bontinck (47) rond middernacht luide knallen in zijn appartement in de Kortrijksestraat. Geen ontplofte wijnflessen, wel trof Dimitri een grote scheur in de muur aan. “Ik ben heel erg geschrokken”, klinkt het. Van structurele schade zou geen sprake zijn.

Je kan er niet naast kijken, het pleisterwerk van een dragende muur in zijn woonkamer is losgesprongen over de lengte van acht meter. “Toen ik dit zag wist ik meteen dat er iets fout was dus belde ik de hulpdiensten op”, aldus Dimitri, die sinds een jaar in het getroffen appartementsgebouw in Harelbeke woont.

Met busjes naar het cultuurcentrum

Hij kreeg het advies om het brandalarm te activeren op zijn verdiep, het gelijkvloers, om de bewoners te wekken. Het brandalarm bleek echter niet te functioneren, waardoor de politie langskwam om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk het gebouw zou verlaten. In totaal werden 26 bewoners, waaronder ook enkele gezinnen met kinderen, met busjes overgebracht naar cultuurcentrum ‘t Spoor. Daar kon iedereen even van de schrik bekomen.

De burgemeester heeft echt zijn verantwoordelijkheid opgenomen, niet iedereen zou het hem na doen

“Heel snel waren de architect van het gebouw en een stabiliteitsingenieur ter plaatse om de schade op te meten. Na grondig onderzoek kwamen ze tot de conclusie dat de stabiliteit van het gebouw niet was aangetast en dat alle bewoners veilig konden terugkeren naar hun eigen appartement. Rond vijf uur was iedereen terug thuis”, verklaart burgemeester Alain Top (Vooruit).

Verantwoordelijke burgemeester

Het gebouw in kwestie.

Dimitri is alvast heel tevreden over het optreden van de burgemeester. “Er zijn er veel die zich waarschijnlijk nog eens zouden omdraaien in hun bed”, klinkt het. “Maar Alain Top heeft ons echt de hele nacht begeleidt en de evacuatie gecoördineerd. Hij is ook degene die ons heeft geïnformeerd over het feit dat om 8 uur deze morgen verschillende experts samen met de eigenaar ter plaatse in overleg gingen gaan over de oorzaak van het incident. Intussen heb ik me laten vertellen dat de fundering er gelukkig niets mee te maken heeft, maar dat het puur een kwestie van slechte bepleistering is. Zowel de kwaliteit van de pleister zelf als de uitvoering. In een nieuwbouw zou dit absoluut niet mogen hé, dit is een teken dat snelheid in de bouw veel te vaak boven kwaliteit gaat.”

De Harelbekenaar heeft geen schrik voor nieuwe schade en is gerustgesteld door het urenlange onderzoek dat onder andere door de brandweer werd gevoerd. Wel is dit niet de eerste keer dat er zich problemen voordoen, zo werkte deze nacht het brandalarm niet en is de watertemperatuur al altijd ondermaats. “Zo zie je maar dat er veel meer controle nodig is bij nieuwe bouwwerken”, aldus Dimitri. Hij geeft wel aan dat het, los van die mankementen, een heel aangename plek is om te wonen, maar dat hij hoopt dat zijn muur snel wordt hersteld.

Opvolgingsgesprek met de eigenaar gepland

De burgemeester is naar eigen zeggen blij dat het gebouw snel weer werd vrijgegeven. “Als stad hebben we altijd een noodplan klaar, zoals deze nacht ook is gebleken. Maar crisisovernachting voorzien voor zo’n grote groep, dat is iets waar we niet op zijn voorbereid, omdat het logistiek gewoon niet mogelijk is. Mocht het appartementsgebouw onbewoonbaar verklaard zijn, zouden we meteen contact opgenomen hebben met de privésector, dan denk ik aan hotels in de buurt. Er zijn amper leegstaande huizen in Harelbeke, en je kunt 26 mensen niet gewoon te slaap leggen in een zaal voor verschillende nachten”, aldus Alain Top.

Dergelijke controles zijn niet de bevoegdheid van het stadsbestuur, maar we volgen deze zaak wel op de voet op

Ook het niet-werkende brandalarm doet wenkbrauwen fronsen. In een oud gebouw komen zo’n ‘kwaaltjes’ wel eens voor, maar de appartementsblok heeft nog maar net zijn eerste verjaardag gevierd. Systematische controle wordt echter niet door het stadsbestuur uitgevoerd, zo blijkt. “Controles en opvolging zijn in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de verhuurder, in dit geval is dat ‘De Poort’, en de bouwheer. Enkel naar aanleiding van een klacht schiet onze dienst ‘Woonwijs’ in actie. Nu hebben we uiteraard wel een opvolgingsgesprek met de verhuurder ingepland om deze zaak te bespreken”, besluit Alain Top.