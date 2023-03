Musicalkids maakt comeback en organiseert musicalauditie

Musicalkids Tielt is na zes jaar terug van weggeweest. Het gezelschap, dat in 2012 opgericht werd door Loth Delaere, heeft een gloednieuw bestuur en plant audities voor een nieuwe musical.

De kiem van Musicalkids Tielt ligt in Meulebeke, waar Loth Delaere in 2004 en 2008 samen met een groepje jongeren twee musicals op de planken bracht. Toen ze in 2010 verhuisde naar Tielt, verhuisde het concept mee en in 2013 werd in het Gildhof ‘Straatmaatjes’ opgevoerd. Drie jaar later volgde de ‘Ongelooflijke Reis van de Droedel’. Maar in 2017 werd het stil rond Musicalkids. “Na een eindactiviteit met de kinderen en de ouders broedde ik op een nieuwe uitdaging, maar toen werd mijn moeder plots ziek, waardoor Musicalkids naar de achtergrond verdween”, vertelt Loth (42), die in het dagelijks leven werkt als onthaalmoeder en maatschappelijk werkster.

“In 2019 was al even sprake om opnieuw op te starten, maar veel mensen van het toenmalige bestuur hadden ondertussen andere prioriteiten. En dan was er uiteraard corona. In die periode moest ik ook afscheid nemen van mijn mama. Maar ondertussen heeft de zoektocht naar nieuwe bestuursleden en medewerkers z’n vruchten afgeworpen.” De nieuwe bestuurs- en medewerkersploeg bestaat behalve Loth zelf uit Isabelle Cools (49, Deinze), Davinia Byn (43, Ooigem), Lander Van Loocke (31, Oeselgem), Judith Delaere (47, Spiere-Helkijn), Gaëlle Van Severen (40, Oostrozebeke) en Maxine Devos (16). Ook de man en kinderen van Loth helpen mee achter de schermen.

20 jongens en meisjes

In de loop van 2022 schreef Loth een nieuw scenario en dit keer gaat de musical over een school die meedoet aan een grote scholenwedstrijd waarbij de leerlingen het tegen elkaar moeten opnemen. “We kregen de zegen om de muziek van Kinderen voor Kinderen te gebruiken”, gaat Loth verder. “En net als bij de vorige musical ‘De Ongelooflijke Reis van de Droedel’ zullen enkel kinderen meespelen in het stuk. Daarom zijn we op zoek naar minstens twintig jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2007 en 2015. Ervaring is geen vereiste. Voor ons tellen inzet en durf. De repetities zullen telkens op zaterdagnamiddag plaatsvinden, vanaf september 2023 tot en met september of oktober 2024.” (SV)

Aanmelden voor de audities kan via www.musicalkids.be. De eerste auditieronde vindt plaats in Tielt op zaterdag 15 april. De precieze locatie wordt na aanmelding doorgegeven.