Museumzondag in het Hopmuseum Poperinge met huifkartochten

Zondag 6 augustus staat in het Hopmuseum in Poperinge opnieuw in het teken van museumzondag. Er staat opnieuw heel wat op het programma van volksspelen tot huifkartochten.

“De eerste zondag van de maand is steeds het opendeur in het hopmuseum te Poperinge en valt er van heel wat te beleven”, zegt Caroline Bequoye van het Hopmuseum.

“Doorlopend zijn er volksspelen en zoektochten voor kleuters, kinderen en tieners. Er is een rondleiding met gids om 11 en 14.30 uur. Daarnaast hebben we ook huifkartochten om 11.30, 13, 14.30 en 16 uur. Dit is wel betalend (5 euro) en hiervoor moet op voorhand gereserveerd worden. Daarna kan je nog genieten op ons gezellig terras. Beleef Poperinge eens vanop de huifkar, een gids zit op de bok en spreekt boeiend over de hop en de hoppepluk.