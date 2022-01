Museumjongeren wijzen kattenbaasjes op hun plichten met een zelfgemaakt gezelschapsspel

De museumjongeren van het Voorlopig Bewind kaarten de zwerfkattenproblematiek in Ieper aan met een zelfgemaakt gezelschapsspel. Met het kaartspel ontdekken spelers welke verantwoordelijkheden ze dragen als kattenbaasje. Het ‘De Geknipte Kat’-spel is een originele spin-off van de tentoonstelling die nog loopt tot en met 23 januari. Te koop voor 20 euro in de museumshop in de Lakenhallen.

Dimitry Soenen, schepen voor Musea verduidelijkt: “Een jaar geleden klopte de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid aan bij het Yper Museum en bij haar jongerenwerking het Voorlopig Bewind.”

Tentoonstelling POES

“Het kwam Dierenwelzijn ter ore dat de jongeren rond kattenwelzijn werkten in het zog van de grote tentoonstelling POES. De dienst was gecharmeerd door de aanpak van het Yper Museum en stapte in het project. De vrolijke bende 15- tot 18-jarigen dook met volle goesting in de wereld en de problematiek van zwerfkatten.”

“Er ontstond een vlotte samenwerking met de Groendienst van de stad, het dierenasiel en de dierenartsen. Samen met de museummedewerkers en de Vlaamse overheid stelden zij een interactieve tentoonstelling samen. De Geknipte Kat groeide uit tot een kleurrijke doe-expo en opende samen met POES de deuren op 2 mei 2021.”

Kattenbaasjes informeren

“De samenwerking met de Vlaamse dienst voor Dierenwelzijn is een absolute opsteker en waardemeter voor de werking van het Yper Museum. Dit Ieperse project is intussen een format dat Vlaanderen rondtrekt.”

“Na een glansrijke première in het Yper Museum gaat de tentoonstelling De Geknipte Kat dus ook elders kattenbaasjes informeren over hun verantwoordelijkheden. De tentoonstelling passeerde intussen al in Grimbergen en Herentals. Binnenkort is ze ook te zien in Sint-Laureins en Ternat.”

Corona-effect

“De boodschap blijft ook na de tentoonstelling belangrijk: kattenbaasjes hebben verantwoordelijkheden. Een huisdier is geen speeltje. In de asielen bijvoorbeeld merken ze een corona-effect. Mensen namen in de lockdown vaker onbezonnen een katje in huis. Om het – eens duidelijk werd wat de zorg juist inhield – ergens te droppen of af te staan in het dierenasiel.”

“De cijfers maken dit pijnlijk duidelijk. In 2020 werden er 105 katten naar het Ieperse dierenasiel gebracht. In 2021 steeg dit aantal naar 141. Bij de Ieperse Groendienst stelden ze vast dat 160 van de 236 gevangen zwerfkatten tam genoeg waren. Ook die dieren trokken naar het asiel in de hoop een baasje te vinden die wél goed voor hen zorgt.”

Gezelschapsspel

“Voor de museumjongeren werd het dan ook snel duidelijk. Een tijdelijke tentoonstelling volstaat niet. Om jong en oud blijvend te sensibiliseren bedachten ze het kaartspel. Dat idee ontstond tijdens hun maandelijkse bijeenkomsten in het Yper Museum. Tijdens hun ‘night@themuseum’ werd het kaartspel gefinetuned.”

“Het kaartspel De Geknipte Kat speel je met het hele gezin. Als speler krijg je een kat in huis. Het lot bepaalt of dit een kattin of een kater is. Al naargelang het geslacht van je nieuwe huisdier, word je ook met de gevolgen daarvan geconfronteerd. Kattinnen kunnen zwanger geraken, katers hangen het vechtersbaasje uit…”

“Doel van dit spel is om jouw huisdier zo snel mogelijk aan alle wettelijke eisen te laten voldoen. Je kat moet namelijk gesteriliseerd of gecastreerd worden en moet gechipt en geregistreerd worden. Daarnaast zorg je als eigenaar voor je nieuwe huisdier: je koopt voedsel, speeltjes en andere kattenbenodigdheden. Het juist beantwoorden van interessante kattenvraagjes zorgt voor bonuskaarten waardoor je de zorg voor je kat kan bekostigen.”

Leerproces

“Spelen is een leuke, maar vooral efficiënte manier om dingen aan te leren. Zo ontdek je dat zwerfkatten eigenlijk het gevolg zijn van jouw kat, de huiskat. Op de leeftijd van amper vijf maanden is een kat al geslachtsrijp. Om de drie à vier maanden kan een kattin een nestjes van zo’n vier kittens krijgen die vijf maanden later ook geslachtsrijp zijn.”

“Concreet houdt dit in dat één kat in vijf jaar tijd al 20.000 nakomelingen telt. Niet voor niets is de sterilisatie of castratie van je huiskat wettelijk verplicht. Voor al die katten een thuis vinden, is een onmogelijke opgave.”

“Dus belanden er katten op straat, die algauw hun eerste kittens krijgen. Het leven van onze zwerfkatten is geen pretje. Door barre levensomstandigheden worden ze amper twee tot vier jaar oud. Ze zijn altijd buiten in weer en wind, zijn vaak ondervoed en hebben constant jeuk door vlooien.”

Databank

“Je leert dat je kat gechipt moet worden en vervolgens geregistreerd op de online databank CatID. Zo kan men makkelijk verloren gelopen katjes weer met het baasje herenigen. Zie je een wilde kat met een knip in het oor? Dan weet je dat dit dier door de dierenarts werd gesteriliseerd.”

“Verder ontdek je dat de slogan melk is goed voor elk helemaal niet telt voor een kat. En dat je tussen voederbak en het bakje met water beter anderhalve meter laat. Een kat heeft nood aan meerdere krabpalen. Als ze zwaait met haar staart wil ze duidelijk maken dat ze boos is.”

“Als je een kat koopt, adopteert of gratis krijgt, moet het dier al gesteriliseerd of gecastreerd zijn. De operatie gebeurt best voor de kat vijf maanden oud is. Dat lijkt heel jong, maar de kat is op die leeftijd al geslachtsrijp. Jonge katjes ondervinden ook minder last van de operatie en herstellen sneller.”