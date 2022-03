Museum weeft linten voor Oekraïense gezinnen in Komen

Komen kleurt geel en blauw voor Oekraïne. Door middel van een atypische actie doet ook het lintenmuseum haar duit in het zakje. “In nog geen dag werden meer dan 100 steunlintjes verkocht, een ongekend succes”, weet Laurie Fauquenoit (35).

Het is een combinatie van traditie, vakkennis en een stevige dosis solidariteit dat de mensen van het Komense lintenmuseum naar buiten brengen.

“Komen-Waasten vangt verschillende gezinnen uit Oekraïne op”, vertelt Laurie Fauquenoit die als gids werkt in het museum.

Linten weven

“De gemeente doet er alles aan om het die mensen zo aangenaam mogelijk te maken, een wereld van verschil met het oorlogsgeweld dat ze achter zich hebben gelaten. Als museum wilden we niet aan de zijlijn blijven staan en hulpeloos toekijken.”

“We besloten daarom te doen wat we hier het best van al kunnen: linten weven. We haalden één van onze oude machines van onder het stof, kochten de nodige grondstoffen en begonnen blauw-gele linten te weven. Ze worden te koop aangeboden zonder een vaste prijs. De mensen kunnen op die manier zelf gaan bepalen hoeveel ze willen schenken of bijdragen.”

Opbrengst Oekraïense gezinnen

Eenmaal de actie openbaar werd gemaakt, bleef het succes niet lang uit. “In minder dan een dag waren al 100 linten verkocht”, lacht Faurie.

“Het overtrof onze stoutste verwachtingen en we hebben meteen nieuwe grondstoffen aangekocht. Het toont aan hoe de oorlog en vooral het lot van de slachtoffers de Komenaars beroert. De opbrengst van de verkoop wordt integraal gebruik om de opgevangen gezinnen te voorzien van alles wat ze nodig hebben. Het zijn mensen die van dag op dag alles kwijt zijn geraakt en van nul moeten beginnen.”