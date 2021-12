Museum Sincfala zoekt figuranten

In 2023 is er in het vernieuwde Sincfalamuseum in Knokke-Heis een expo over collectieve straatfestijnen in Knokke-Heist waar ook een film te zien zal zijn.

De opnames worden gedraaid op 6 januari 2022 in de namiddag. Bedoeling is om met een kleine parade een speciaal gecreëerde reus te dragen van Museum Sincfala tot aan de Zeedijk.

Daarvoor is het Museum Sincfale op zoek naar figuranten. Wie wil deelnemen, geeft een seintje via 050 530 730 of kan mailen naar sincfala@knokke-heist.be.