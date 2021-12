Museum Eperon d’Or verwelkomt 80.000ste bezoeker

Sinds de opening van het Izegems museum Eperon d’Or in 2017 kwamen al 80.000 bezoekers over de vloer. Karol Moeyaert uit Izegem en haar twee kleinkinderen Flor en Lou vielen de eer te beurt om van schepen van Musea Kurt Himpe en conservator Gertjan Remmerie een geschenkenpakket te ontvangen.

“2021 was alweer een bijzonder jaar voor de musea. Niettemin trok Eperon d’Or meer dan 12.000 bezoekers tijdens het afgelopen jaar”, aldus schepen Kurt Himpe. “Heel wat groepsbezoeken vielen door de maatregelen in het water, maar het museum trok toch heel wat individuele bezoekers en gezinnen aan en verdubbelde het bezoekersaantal tegenover vorig jaar. De voorbije jaren tekende Eperon d’Or jaarlijks ongeveer 20.000 bezoekers op.”

“Net op die individuele bezoekers en gezinnen zetten we nu ook in, door kindvriendelijke activiteiten en door ‘Borstelgevoel’, de tijdelijke kunsttentoonstelling”, verduidelijkt conservator Gertjan Remmerie. “De komende jaren ondergaat Eperon d’Or een aantal infrastructurele aanpassingen, waarmee verder ingezet wordt op een familievriendelijk aanbod en de beleving in het museum.”