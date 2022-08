Multiculturele zomerwerking VBS Duinen geeft deelnemers vertrouwen

De zomerwerking van VBS Duinen was op 23 augustus aan de laatste dag toe. De voorbije zomermaanden werd in de Vrije Basisschool Duinen elke dinsdag een gezamenlijke maaltijd bereid, samen thee gedronken en werden spelletjes gespeeld met de kinderen.

“We trokken eens naar het strand of op uitstap, of we lieten de gezinnen met nieuwe zaken kennismaken. Deze regelmatige multiculturele samenkomsten zijn een opstap naar een zomerschool en moeten voor vertrouwen en verbondenheid zorgen”, zegt directeur Tom Doise.

De zomerwerking werd ook ondersteund door het Bredense gemeentebestuur. “De verschillende gezinnen werden door dit initiatief naar onze diensten geleid, waardoor ze gemakkelijker de stap kunnen zetten om informatie of advies te vragen als ze iets niet weten”, zegt schepen van sociale zaken Daisy Hoste.

Vertrouwen

De ouders en (kansarme) kinderen van de school met en zonder migratieachtergrond vormen de doelgroep. “Dit initiatief werd gedragen door de school, de ouders, maar ook door de jeugdopbouwwerkers en vrijwilligers van ‘Uit de marge’ die er, net als de brugfiguur van het gemeentebestuur, hun schouders hebben onder gezet. Het is dan ook de bedoeling in de toekomst de kinderen te laten deelnemen aan activiteiten van de jeugddienst, de speelpleinwerking, …”

“Door het project is het vertrouwen duidelijk voelbaar. De lijn wordt ook doorgetrokken tijdens het schooljaar, want vanaf september wordt een haak-initiatief opgestart,” geeft schepen Daisy Hoste aan.