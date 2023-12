Muffins op basis van perskoek blauwe bessen

In de strijd tegen voedselverspilling beslisten Evi Roose (Langemark-Poelkapelle), Cloë Dingenen (Ichtegem), Robin Vanneste (Borgerhout) en Robrecht Hanssens (Roeselare), vier studenten agro- en biotechnologie bij Hogeschool Vives Roeselare, om muffins te ontwikkelen op basis van de perskoek van blauwe bessen.

Waar ze vooraf weinig konden doen met de perskoek en deze meestal weggooiden, slaagden de studenten om op basis daarvan muffins te ontwikkelen. Deze perskoek zit boordevol vitaminen en antioxidanten en is dus heel gezond. De muffins worden verkocht op de kerstmarkt in Roeselare op 10 en 17 december. Bestellen kan via de Facebookpagina O’Bluffins en de Instagrampagina O_Bluffins. Op de foto zien we: Evi Roose, Cloë Dingenen, Robin Vanneste en Robrecht Hanssens. (RV/gf)