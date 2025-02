MSKA verkoopt lekkernijen voor sportieve uitdaging van Jelle Wallays: “Een initiatief voor het goede doel steunen we maar al te graag”

In aanloop naar de sportieve uitdaging die voormalig profwielrenner Jelle Wallays binnenkort aangaat ten voordele van het goede doel verkoopt de bakkerijafdeling van MSKA Roeselare brood, rozijnenbollen, studentenhaver en koekjes. “Zonder Luc Wallays zou onze wieleracademie hier waarschijnlijk niet bestaan.”

Voormalig profwielrenner Jelle Wallays geeft op 2 april het startschot van Dwars door Vlaanderen, maar dat moment is voor hem ook het sein om te starten aan een uitdagende fietstocht. Jelle zal op honderd dagen tijd 15.000 kilometer fietsen voor het goede doel. “Een mooi eerbetoon aan mijn nonkel Luc, die tien jaar geleden de strijd tegen kanker verloor. Ik hoop dan ook een mooie cheque af te kunnen geven aan Kom op tegen Kanker”, aldus Jelle. Hij is peter en trainer bij de wieleracademie verbonden aan de Roeselaarse school MSKA.

Visie

De school steunt Jelle in zijn opzet en organiseert vanuit de bakkerijafdeling een grootse actie. “Een initiatief voor het goede doel steunen we maar al te graag. Luc Wallays was een inspiratiebron voor onze wieleracademie. Hij heeft ons heel zijn visie uitgelegd. Zonder Luc Wallays zou onze wieleracademie hier waarschijnlijk niet bestaan”, aldus Fangio Hoorelbeke, directeur van de school.

Afhaalmomenten

De leerlingen van de bakkerijafdeling maken de komende weken speciaal Jelle Wallays Brood, rozijnenbolletjes, studentenhaver en een assortiment koekjes. Die kunnen online besteld worden via de sociale media van de Bakkerijschool MSKA. Op vrijdagen 14 februari, 28 februari en 28 maart zijn er afhaalmomenten. Jelle apprecieert de steun van de school. “Ik deel graag mijn verhaal met de jeugd, maar ik vind het ook erg mooi dat zij nu iets voor het goede doel doen.”