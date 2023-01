MSKA Roeselare heeft twee Belgische kampioenen beachracen

Tien jaar nadat het MSKA Roeselare startte met de opleiding wielrennen bloeit de richting als nooit tevoren. Op het Belgisch kampioenschap beachrace in Bredene pakten zowel Kyano Cottignies (14) als leerkracht Grace Verbeke eind december de Belgische titel. “Kampioenen voortbrengen is voor ons de beste reclame”, zegt directeur Fangio Hoorelbeke.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat MSKA Roeselare campus Tant startte met de opleiding wielrennen. Zo’n honderd leerlingen maakten de opleiding intussen af en ook vandaag zijn er 34 leerlingen ingeschreven in de Wieleracademie. En dat die opleiding het serieus meent, bleek op 29 december in Bredene, tijdens het Belgisch Kampioenschap beachrace. Dat is een bijzondere, minder bekende tak van de wielrennerij waarbij de atleten zich op aangepaste fietsen door het zand een weg banen.

Kampioenen

De 14-jarige Kyano Cottignies kroonde zich daar in Bredene tot Belgisch kampioen bij de nieuwelingen. “Het is mijn eerste schooljaar bij de Wieleracademie. Ik merk nu al de meerwaarde van de trainingen op school. Vroeger moest ik na de les in het donker nog de weg op om te gaan trainen, nu kan ik dat gewoon overdag. Ideaal”, zegt de beloftevolle leerling.

Voor de opleiding doet MSKA een beroep op gedreven leerkrachten die zelf ook wat in hun mars hebben. Want in Bredene werd niet enkel leerling Kyano kampioen, ook leerkracht Grace Verbeke mocht met de driekleur naar huis bij de vrouwen elite. “Dat soort prestaties zijn de beste reclame die onze Wieleracademie kan hebben”, zegt directeur Fangio Hoorelbeke.

Hij hoopt dat de school in de toekomst nieuwe Woutjes of Remco’s voortbrengt. “Een van onze leerlingen stond dichtbij het profpeloton, maar voorlopig hebben we nog geen profs voortgebracht.”

Jelle Wallays

De opleiding aan het MSKA in Roeselare is begonnen in 2013. “Toen zijn we gestart met die studierichting in onze school. Inmiddels kozen al een honderdtal leerlingen om die wieleropleiding in te stappen”, zegt Hoorelbeke.

Vandaag volgen 34 leerlingen de opleiding aan de zogenaamde Wieleracademie. Het project wordt ondersteund door beroepswielrenner Jelle Wallays, die het peterschap van de opleiding op zich nam. Ook zijn broer Arne is als trainer verbonden aan het initiatief. “Met onder andere Grace Verbeke en Justine Louchaert hebben we trainers die de kneepjes van het vak zeer goed kennen.”

De leerlingen aan de Wieleracademie sporten zo’n 5 tot 7 uren per week. Van stabiliteitsoefeningen en bochtentechniek tot trainingen op de weg, in het veld of op het BMX-parcours in Hooglede. Een beperkt groepje trekt soms op donderdagavond naar de piste in Roubaix om daar nog wat bij te trainen. Die vele trainingen werpen dus ook vruchten af.