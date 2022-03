MSKA Roeselare: een hart voor Oekraïne

MSKA Roeselare wil slachtoffers van het Russisch conflict een hart onder de riem steken en dat doen ze door klaaskoeken in de vorm van een hart te verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel.

Via de bakkerijafdeling van het MSKA kunnen vanaf vandaag klaaskoeken in de vorm van een hart besteld worden.

Per verkocht hart, schenkt het MSKA één euro aan SOS Kinderdorpen. Zij zetten zich momenteel in om Oekraïense kinderen en gezinnen te steunen in deze onzekere tijden.

Bestellen

Klaasharten kunnen besteld worden vanaf vandaag tot woensdagmiddag. Volgende week vrijdag, 11 maart, kunnen de bestellingen afgehaald worden tussen 11u30 en 15u15 in de bakkerijafdeling van het MSKA, Groenestraat 172 in Roeselare.

Meer informatie rond de actie en hoe je kunt bestellen, vind je hier.