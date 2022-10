MSKA bakt 4.500 pannenkoeken voor KOTK: “Donderdagnacht nog eieren moeten bijhalen”

De marathon pannenkoekenbakken van het MSKA is een groot succes geworden. Leerlingen en leerkrachten bakten en verkochten samen 4.500 pannenkoeken ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. “De leerlingen hebben het hart op de juiste plaats.”

Leerkracht bakkerij Andy Vandenberghe verloor dit voorjaar zijn schoonbroer Filip Mestdagh aan kanker. Hij beloofde hem op zijn sterfbed om iets te doen voor Kom Op Tegen Kanker. Met steun van leerlingen en collega’s werd een pannenkoekenbak opgestart. Van donderdag 12 uur, de dag tegen kanker, tot vrijdag 12 uur zou hij 24 uur lang pannenkoeken bakken.

De bestellingen stroomden binnen, waardoor de 26 bakkers woensdag al begonnen te bakken. “Uiteindelijk werden er zo’n 4.500 pannenkoeken gebakken en verkocht. We moeten nog alles natellen, maar wellicht hebben we zo’n 3.000 euro ingezameld. We zijn heel tevreden en mogen van een groot succes spreken. Het doet deugd dat ik mijn belofte aan Filip kon nakomen”, zegt Andy op het einde van de marathon.

Andy is de leerlingen en de leerkrachten die meehielpen erg dankbaar. “Maar ook dankzij de sponsors was een dergelijk project mogelijk. Donderdagnacht kregen we hulp uit onverwachte hoek. De eieren waren op. Gelukkig konden we terecht in bakkerij ‘t Bolleke.” Terwijl de volwassenen elkaar afwisselden, bleven verschillende leerlingen urenlang op post. “Je zag ’s nachts wel dat ze het moeilijk kregen, maar ze hebben doorgezet. We zijn ech trots op hen.”

Mont Ventoux

Andy’s zus Chantal, de weduwe van Filip, kwam donderdagavond en vrijdagochtend een handje helpen. Terwijl de leerlingen volop bakten, hielp zij met het inpakken van de bestellingen. Ze is trots op haar broer. “Dit is een heel mooi initiatief”, zegt ze. “Ik ben zelf ook vrijwilliger en daarom steun ik dit soort initiatieven voluit. Iedereen die meegeholpen heeft, toont het hart op de juiste plaats te hebben. De leerlingen bewijzen dat er toekomst in de jeugd zit.”

Dat er zoveel mensen pannenkoeken bestelden, doet ook Chantal deugd. “Filip zou normaal gezien de Mont Ventoux oprijden ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Jammer genoeg is hij overleden aan pancreaskanker, een vorm van kanker die pas laat vastgesteld wordt. We hoorden dat het voor dokters niet eenvoudig is om een dergelijke kanker te bestrijden, elke euro die meehelpt om hun expertise te vergroten, is dus zeker welkom.”