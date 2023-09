MS-patiënte Griet Soens trekt met 30 lotgenoten door het Heuvelland: “Het is een ziekte met duizend gezichten”

Dertig MS-patiënten trokken de wandelschoenen aan en stapten drie dagen door het Heuvelland tijdens de Driebergentocht van de MS-Liga. Een van hen was Griet Soens uit Blankenberge, die pas in 2021 de diagnose MS kreeg. MS is een chronische aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken ontstekingen ontstaan met diverse klachten tot gevolg.

De 3-bergentocht is een initiatief van de MS-Liga uit de regio Ieper en de Westhoek, waarbij 30 personen met MS drie dagen lang stappen in Heuvelland. Voor Griet Soens (39) uit Blankenberge was het de tweede keer dat ze meeging. “Ik kreeg mijn diagnose pas in 2021, maar dat jaar was ik nog niet klaar om mee te gaan”, vertelt Griet, die mama is van Amélie (12). “Het begon met een uitval van mijn linkerarm. Na heel wat testen bevestigde de neuroloog dat het MS was. Dat was precies alsof mijn wereld instortte, maar ondertussen weet ik dat dit niet zo is. Ze hebben heel goeie medicatie. De neurologen onderzoeken ons vrij regelmatig en proberen ons zo actief mogelijk te houden. Bewegen is het belangrijkste.”

De beweging is niet de enige reden waarom Griet meegaat op 3-bergentocht. “Doordat het met lotgenoten is, kunnen we eens volledig onszelf zijn en hoeven we ons niet te verantwoorden waarom we ziek zijn, of waarom het wat trager gaat, of dat we moe zijn. De groep geeft veel steun. Je voelt dat ze hetzelfde meemaken, ook al zijn we allemaal verschillend. Want MS is een ziekte met duizend gezichten. Niet iedereen heeft dezelfde symptomen, maar als je dan samen zit en erover vertelt, dan herken je toch veel bij de anderen.”

MS-Liga Brugge-Oostkust

Omdat ze nog zo jong is, valt de hinder van de MS voor Griet nog mee. “De grootste hinder die ik ondervind, is de vermoeidheid, en de linkerarm die voor last zorg. Stappen gaat nog vlot, daar ben ik blij om”, vertelt Griet, die zich ondertussen al engageert in de MS-Liga. “Samen met onder andere Patricia De Groote uit Knokke-Heist ben ik vanuit de MS-Liga Brugge-Oostkust in januari gestart met een programma voor mensen met MS die nog goed te been zijn. Om de twee of drie maanden organiseren we een activiteit, van een escape room tot een bezoek aan het Frietjesmusuem. Eind oktober gaan we bowlen. Het is een groot succes en volgend jaar zullen we proberen meer activiteiten te doen.” (TOGH)

Meer info op de Facebookpagina ‘MS-Liga afdeling Brugge-Oostkust’