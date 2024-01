MS-patiënte Anne (64) zoekt dringend persoonlijke assistente: “Voor wat taken en om eens met mij op stap te gaan”

De 64-jarige Anne Masyn, die door MS aan een rolstoel gekluisterd is, is op zoek naar een persoonlijke assistente voor één dag in de week. “Ik zoek iemand voor wat huiselijke en verzorgende taken en die met mij ook eens op stap wil gaan”, zegt Anne.

Kort na de geboorte van haar dochter Julie Minne, nu veertig jaar geleden, ervoer Anne Masyn de eerste tekenen van wat later de spierziekte Multiple Sclerose (MS) bleek te zijn. MS is een chronische en tot op heden onomkeerbare ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. De ziekte zorgt onder meer voor loopstoornissen, problemen met coördinatie, krachtverlies, spierkrampen en in een finale fase voor een zo goed als gehele immobiliteit.

Anne werkte als leerkracht lichamelijk onderwijs in Oudenburg maar moest die job vele jaren geleden stopzetten door haar ziekte. Ze woont met haar man John Minne (68), die tijdens zijn actieve loopbaan zijn eigen havenbedrijf runde, in een fraaie woning met ruime tuin in de Veldstraat in Sijsele. De woning is aangepast aan haar noden en John staat haar zo goed mogelijk bij, onder meer door dagelijks te koken.

Halve dagen

“Maar ik kan niet alle zorg alleen dragen. Daarom maken we gebruik van een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) van de overheid waardoor we vijf dagen per week iemand kunnen inhuren om bepaalde niet-verpleegkundige of medische zorg- en begeleidingstaken op te nemen”, legt John uit. “We hadden daarvoor drie personen, die afwisselend halve dagen komen, maar onlangs is die derde persoon weggevallen.”

“We zoeken nu dus nog iemand voor de vrijdag, van 8.30 tot 18.30 uur”, vult Anne, die door haar ziekte ook moeilijk praat, aan. “Het gaat om taken, zoals poetsen en opruimen, en ook niet medische verzorgende taken. Mij in de douche helpen, of in het zwembad hier in de tuin… Ook met mij eens op stap gaan hoort erbij. Ondanks mijn ziekte probeer ik nog zoveel mogelijk van het leven te genieten maar daar heb ik wel ondersteuning bij nodig.”