MS-patiënt Kristian Neirynck plant nieuwe stunt: Met handbike Mont Ventoux op

Nadat hij eerder al met lange handbiketochten geld inzamelde voor het goede doel, maakt Kristian Neirynck zich op voor een nieuwe uitdaging. Op pinkstermaandag 9 juni neemt hij deel aan ‘Klimmen tegen MS’ en wil hij met zijn handbike de Mont Ventoux oprijden. “Met deze tocht wil ik de strijd tegen MS steunen”, klinkt het gedreven.

Toen Kristian in 2018 gediagnosticeerd werd met multiple sclerose (MS) kwam dat hard aan. Maar bij de pakken blijven zitten, is niet aan hem besteed. De voormalige zaakvoerder van Tuinen Neirynck richtte de vzw ‘Kristian en MS’ op, een organisatie waarmee hij al heel wat geld inzamelde voor tal van goede doelen. Vorig weekend organiseerde Kristian in Oud Sint-Jozef een bijeenkomst. Samen met het enthousiaste team van ‘Kristian en MS’ overhandigde hij er opnieuw mooie bedragen aan tal van goede doelen. De SP Neuro-afdeling van Streekziekenhuis AZ Alma die eerder al eens 7.000 euro ontving, kreeg deze keer 6.600 euro voor de uitbouw van een leskeuken op de afdeling, de organisatoren van Fit-O-Special, een sportdag voor mensen met een beperking, namen 2.200 euro in ontvangst, Welzijnsschakel Maldegem kreeg 2.500 euro en Klimmen tegen MS ontving 1.250 euro. Ook was er een delegatie van café ‘t Kruiske aanwezig. Die overhandigde een cheque van 2.500 euro aan vzw ‘Kristian en MS’. Tijdens de gezellige bijeenkomst maakte Kristian ook zijn volgende uitdaging bekend aan het grote publiek.

Goed omkaderd

“Het waren mijn neuroloog en uroloog die me vertelden over ‘Klimmen tegen MS’”, vertelt Kristian. “Zo begon ik met het idee te spelen om met mijn handbike de Mont Ventoux op te rijden. Uiteindelijk besliste ik om de uitdaging aan te gaan. Ik kijk er alvast naar uit”, klinkt het.

“Het mooie aan ‘Klimmen tegen MS’ is dat die organisatie het heel professioneel aanpakt en alles heel goed omkaderd is”, aldus Kristian, die dit jaar met zijn vzw nog tal van andere activiteiten op het getouw zet. Zo staat er op 19 april een MS-praatcafé op het programma, vindt er van 10 tot 20 mei een koekenverkoop plaats en wordt er op 24 augustus een barbecue georganiseerd.

Meer info vind je terug op www.kristianenmsvzw.be.