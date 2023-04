MS-Liga Westhoek organiseert paella-avond

De vrijwilligers van de MS-Liga Westhoek nodigen iedereen uit voor de jaarlijkse paella-avond ten voordele van multiple sclerosepatiënten uit onze streek. Ook de Koninklijke Orde van de Paardevisser draagt een steentje bij: zij maken hun unieke paella klaar.

De MS-Liga Westhoek is een afdeling van de organisatie MS-Liga Vlaanderen. De lokale afdeling werd opgericht in 1987 door Térèse Sercu, afkomstig uit Roeselare. Toen ze met pensioen ging, verhuisde zij naar Koksijde waar ze de nood zag om ook in de Westhoek een lokale afdeling te stichten. Deze afdeling telt een tiental actieve vrijwilligers, waaronder twee personen met MS. “Ikzelf werd voorzitter in 1994. De groep groeide, zowel naar patiëntenaantal als naar vrijwilligers, meestal mensen met pensioen. Het is onze droom om ook jongere vrijwilligers te vinden, maar dat is blijkbaar een zoektocht naar een speld in een hooiberg. We bereiken een vijftigtal patiënten met multiple sclerose, waarvoor we een jaarprogramma samenstellen met zowel leuke bijeenkomsten als uitstappen in de regio”, vertelt Greet Ardies.

“Samenzijn met lotgenoten en wederzijdse waardering en vriendschap zijn zeer belangrijk. De jaarlijkse paella-avond is onze enige steunactie waarmee we onze jaarwerking kunnen bekostigen. Dankzij de positieve respons, zowel van bedrijven als privépersonen uit de streek is dit een jaarlijks evenement dat een 400-tal enthousiaste bezoekers mag verwelkomen, dit jaar voor de 31ste keer. De paella wordt klaargemaakt door de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Hun paella met de vermaarde lekkere garnalen uit Oostduinkerke wordt door iedereen erg gesmaakt. De paella wordt geserveerd in de feestzaal van de vismijn in Nieuwpoort op donderdag 20 april om 19 uur. Inschrijven via bea.vanhalst@telenet.be. Toegangsprijs 30 euro, te betalen op BE 92 7310 0968 5423.