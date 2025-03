!Mpuls Menen-Wervik helpt binnenstad mee vernieuwen met moderne gezinswoning in Koningstraat: “Op die manier pakken we leegstand in Menen aan”

De binnenstad vernieuwen en de lange wachtlijsten wegwerken? Het is de uitdaging die woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik op zich heeft genomen. Een uitdaging die zich ook zichtbaar laat gelden, want in de Koningstraat werd zonet een moderne gezinswoning opgeleverd. “Door deze samenwerking pakken we de leegstand aan.”

Weinig Menenaars die de Koningstraat niet kennen, en al even weinig Menenaars die er positieve dingen over weten te zeggen. Ooit een straat waar de trend door het nachtleven werd bepaald, gaat de plek al jarenlang gebukt onder de leegstand en verloedering. Een onverzorgd uitzicht en een weinig gastvriendelijk gevoel waren niet bepaald trekpleisters voor deze centrumstraat. Toch besloot het stadsbestuur, samen met !Mpuls Menen-Wervik, de Koningstraat aan te pakken.

“En een eerste realisatie, waarbij we ons richten op de wachtlijsten voor sociale woningen en het vernieuwen van de stadskern, is dit pand!” Algemeen directeur Sonny Ghesquière is blij met het geleverde werk. “Dit was vroeger een volledig verwaarloosde woning. Er zijn wel pogingen geweest om te gaan renoveren, maar het werd nooit afgewerkt. Op een bepaald moment kon men weinig anders dan de plek onbewoonbaar te gaan verklaren. We hebben de woning gekocht, afgebroken en zijn van 0 herbegonnen.”

Verschuiving in de wachtlijsten

In tegenstelling tot het gros van de andere projecten, onder beheer van !Mpuls Menen-Wervik, werd hier een ruime gezinswoning gebouwd. “Vroeger bestond het merendeel van de woningen in de sociale portefeuille, uit de klassieke huisjes met drie slaapkamers. De wachtlijsten zijn nog steeds groot, al merken we dat er een verschuiving is geweest in de omstandigheden van de aanvragers. Heel wat sociale huurders hebben geen nood aan drie slaapkamers, maar er is ook de andere kant van het spectrum. Daar heb je de grote gezinnen, die aan een woning met drie slaapkamers niet genoeg hebben. Dit gloednieuwe pand in de Koningstraat beschikt over vijf slaapkamers en werd volgens de Bijna Energie Neutraal norm gebouwd. Op die manier swingen de energiekosten voor de bewoners ook de pan niet uit.”

De oplevering van de woning in de Koningstraat is een van de drie projecten die in het stadscentrum worden uitgevoerd. Ook in de Poststraat en in de Wervikstraat wordt werk gemaakt van het slopen van verloederde woningen.