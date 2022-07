MPI Pottelberg krijgt laptops van @llemaal Digitaal: “Aandacht voor kwetsbare kinderen”

Dertig leerlingen van de basisscholen voor buitengewoon onderwijs MPI Pottelberg, MPI Bemok en van MPI De Kindervriend in Kortrijk kregen een laptop van de stad Kortrijk. “Die zijn zeer welgekomen”, zegt juf Barbar Cneude.

De schenking van de laptops is voor de leerlingen, de leerkrachten en de ondersteunende teams van MPI Pottelberg een opsteker. “Kinderen zijn in het algemeen snel weg met het gebruik van smartphone of laptop van hun ouders. De kinderen van kansarme gezinnen die in ons MPI vertoeven of er hun vakantie doorbrengen krijgen die kans niet. Deze computers zijn zeer welgekomen. Onze school maakt ook steeds meer gebruik van digitale platformen voor de begeleiding van de leerlingen in al hun diversiteit”, duidt juf Barbara Cneude. “Aan de hand van kleine opdrachtjes laten we de kinderen oefenen om iets op te zoeken: een liedje, een spelletje, iets over wiskunde, een land… Het is een leuke manier om hen te leren omgaan met een computer”, vult directeur ad interim Natali Deckmijn aan. “De leerkrachten voorzien binnen de lessen ruim de tijd om de digitale wereld te ontdekken. Het gebruik van nieuwe media passen ze niet enkel toe tijdens de lessen, maar ook tijdens hun therapieën en thuis.”

350 laptops

“Binnen het stadsproject @llemaal Digitaal is er bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen, in het bijzonder voorkinderen”, aldus schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit).

“Bij contact met de sociale diensten, via deschool of het gezin, wordt gekeken of er naast de nood aan een laptopook anderedigitale ondersteuning dienst kan doen”, legt coördinator Anne-Marie Heytens uit. Zo wordt gechecktof er thuis een betereofgoedkopere internetverbinding nodigis en is er begeleiding naar het bredere opleidingsaanbod van @llemaal Digitaal”. De stad zette in 2020 een donatieactie van 120 laptops op het getouw.

“Na twee jaar werking werden al meer dan 350 laptops verdeeld onder kwetsbare Kortrijkse leerlingen. Begin 2022 werd de donatieactie versterkt door een structurele samenwerking met vzw Ondernemers voor een Warm België om de instroom van kwaliteitsvol materiaal te blijven garanderen.”