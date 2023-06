Move For Life zet zich in voor personen met een beperking: “Hotel renoveren in Frankrijk”

Samen met 80 andere menslievende personen investeerde Annick Deweert uit Oostende 10.000 euro in het project ‘Si Belle Mobilité’ , dat zich engageert om een aangepast hotel te renoveren in het Franse St. Jean d’Arves, waar personen met een fysieke beperking kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Dit zal gebeuren in samenwerking met Anvasport, een organisatie die ski- en sportactiviteiten organiseert voor en met personen met een beperking.

In het kader van de fundraising nam ze op 18 en 19 mei deel aan ‘Move for Live’. “In 2019 nam ik deel aan Roei For life, en dan heb ik deelgenomen aan een vierdaagse roeitocht van Oostende naar Aalst, samen met 350 vrijwilligers. Dankzij het event konden we 155.311 euro inzamelen voor vijf goede doelen. De cheque werd overhandigd tijdens de Warmste Week in Kortrijk. Afgelopen weekend werd een tweedaagse wandeltocht van 92 km georganiseerd. De eerste dag, 57 km, ging van Aalst naar Aalter, het kasteel Van Poeke. Daar hielden we een tussenstop met een heus middeleeuws avondmaal. De tweede dag stapten we 35 km van Aalter naar Zedelgem. De prestatie werd geleverd met een groep rolwagengebruikers en –duwers. Elke rolstoeler werd geassisteerd door een team van drie of vijf duwers die elkaar aflosten. Er waren verschillende ‘opstapplaatsen’ zodat iedereen kon deelnemen. De laatste 5 km kon iedereen aansluiten en het slotevenement meemaken. Anvasport kon hiermee opnieuw bewijzen dat we onze slogan ‘Wij verleggen grenzen’ waardig zijn en tonen dat een ‘beperking’ een zeer relatief begrip is. Na de tocht volgde nog een aangename namiddag en een avondfeest.”

Project in Frankrijk

Het Si Belle Mobilité, een van de goede doelen van ‘Move for Life’, wil in een Frans wintersportgebied een aangepaste verblijfplaats verwezenlijken voor mensen met een fysieke beperking. Annick Deweert is er skibegeleider en geeft uitleg. “We willen in Frankrijk, in St. Jean d’Arves, een hotel renoveren waar onze wintersporters met een fysieke beperking terecht kunnen voor het nodige materiaal, de begeleiding en de expertise. Zowel voor onze verenigingen als voor de families of de individuelen zal hierdoor een groot logistiek probleem opgelost worden. Het hotel in St Jean d’Arves zal vanaf 2024, winter-zomer ter beschikking staan voor een aangepaste vakantiebeleving van mensen met een fysieke beperking.”

Watersportweekend

De volgende actiedag van ‘Move for Life’ Anvasport wordt een watersportweekend op 24 en 25 juni in Nieuwpoort, waar tientallen mensen met een fysieke beperking, dankzij de steun van sportmonitoren zullen kunnen genieten van verschillende watersporten.