Move-D met dansoptreden ‘Residance’ in d’Iefte: “Iedereen in beweging”

De leden van Move-D hebben een wekenlange voorbereiding achter de rug en nu is het eindelijk zover. Ze pakken om zaterdag 15 en zondag 16 maart met een groots opgezet dansoptreden ‘Residance’ uit in d’Iefte.

Move-D is een dans- en sportvereniging, met roots in Appollon, en staat voorsport, dans en plezier. Move-D wiljong en oudlaten bewegen, elk op zijn manier. “Het verhaal van omnisportclub Appollon begon ruim een halve eeuw geleden met de vraag van een groepje 15- en 16-jarigen om enkele uurtjes per week te sporten”, verduidelijkt Rita Vanthournoudt.

Nieuwe disciplines

“Op 10 oktober 1972 was het zover. Er werd op zaterdag bijeen gekomen voor een uurtje omnisport en op zondag voor turnen. Er volgde al vlug een uitbreiding in leeftijd naar 12- en later 8-jarigen. Uit een eerste sportkamp groeide de vraag naar damesbasket en die groep werd later Tulikivi Deerlijk, inmiddels opgeslorpt door Kortrijk Spurs. De parkloop van Appollon werd later de kerstcorrida. In 1978 werd gestart met jazzdans. Dat was een groot succes. De expansie ging door en er kwamen voortdurend nieuwe disciplines bij.”

“In 1996 was het ledenaantal gestegen naar 480 deelnemers. Er was een nijpend tekort aan infrastructuur om iedereen comfortabel te huisvesten en dat werd opgelost met de realisatie van het Appollonpand. Dank zij de medewerking van veel vrijwilligers werd een verloederd fabriekspand omgetoverd tot een aangepaste locatie. We zijn er nog altijd fier op. Van dan af liep alles als een trein met extra aanbod.”

D van Deerlijk

‘Je kan bij Move-D terecht voor bewegingsschool, kinderdans, pre-dans, basisturnen, turntraining, breakdance, street dance/hip hop, zumba, jazz, modern jazz, modern, clip dance, aerobics, BBB, special gym, sanity mobile, Yoga, insanity, …Move-D spreek je trouwens uit als ‘moeft’ en schrijf je met de grote ‘D’ van Deerlijk, waar je ons nog altijd op de vertrouwde plek kan vinden”, vult Lisa Lamaire aan.

“Het komende weekend staat ons tweejaarlijks dansoptreden op het programma. Het thema is dit keer ‘Residance Move-D’. We tonen verschillende situaties die kunnen plaatsvinden in ons toch wel unieke appartementsgebouw… Er zijn kindervoorstellingen (van kleuters tot en met vierde leerjaar) op zaterdag 15 maart om 15 uur en zondag 16 maart om 10 uur en voorstellingen voor leden vanaf het vijfde leerjaar tot en met volwassenen op zaterdag 15 maart om 19 uur en zondag 16 maart om 15 uur in d’Iefte.”