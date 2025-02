Mountainbikerit in Snellegem keert terug: “Unieke rit door de natuur met heel wat privéstroken”

Snellegem kende vroeger, net als Jabbeke en Varsenare, een jaarlijkse winterse mountainbikerit. Sinds het wegvallen van Vrij Actief Snellegem verdween dit echter op het achterplan, tot nu: Koen Ongenae van vzw Snello herlanceert het sportieve evenement.

“Ik wil het succes van de vroegere mountainbikerit in Snellegem doen terugkeren,” zegt Koen Ongenae, bezieler van Huis Snello. “De bos- en veldrijke streek leent er zich toe om een mooie mountainbiketocht aan te bieden. Met Huis Snello hebben we enkele fantastische evenementen, maar die vallen allemaal in de tweede helft van het jaar. En we willen ook inzetten op sport. Voor ons was het dus duidelijk.”

Parcours

Koen Ongenae heeft een lang parcours afgelegd om een residentiële opvang uit te bouwen voor volwassenen met een beperking in de eigen gemeente. Dankzij samenwerking met de gemeente en andere partners komt Huis Snello er in de nabije toekomst. De eerste steen van het huis, dat een woonst zal bieden voor een vijftiental personen met een handicap, wordt gelegd halfweg maart. Jarenlange inspanningen en evenementen om het budget bijeen te krijgen gingen eraan vooraf. Koen doet het niet alleen, inmiddels heeft er zich een sterk kern gevormd rond vzw Snello. Ook voor deze mountainbikerit is hij goed omringd.

Koen nam contact op met mountainbikers Nico Nayaert, Jarno en Geert Vanhoenacker en Tobias Bilaey. Met de steun van Cycling Vlaanderen kreeg men een plaats op de kalender. “De rit gaat door op zondag 2 maart met start in zaal De Schelpe. Het wordt een rit met verschillende afstanden van 30, 40 en 50 kilometer door de Jabbeekse en Brugse bossen en velden. Maar we willen er een familiaal gebeuren van maken, daarom is er ook een kidstour van 15 kilometer. Het parcours loopt door Snellegem en de omliggende gemeenten. Heel wat natuur wordt aangesneden, maar het wordt echt een unieke rit. Zo zijn er een twaalftal privéstroken voorzien.”