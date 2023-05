Motorrijders begeleiden urne van verongelukte Alain (57) naar Torhoutse begraafplaats

Een groep motorrijders heeft Torhoutenaar Alain Callewaert (57), die ruim een week geleden bij een verkeersongeval om het leven gekomen is, de laatste eer bewezen. De motards begeleidden de urne van hun vriend dinsdagnamiddag naar het Stiltepark De Warande, de Torhoutse begraafplaats.

Eerder op de dag vond in een bomvolle aula De Bron aan de Oostendestraat de aangrijpende rouwdienst voor de 57-jarige geliefde man plaats. Hij stond bekend als iemand met het hart op de juiste plaats. Hij was dol op motorrijden, maar liet zich zelden of nooit op overdreven snelheid of roekeloosheid betrappen.

De motorrijders bliezen verzamelen aan café Flandria nabij het station. Het initiatief ging uit van Marc Bonte. Een ruime delegatie van onder meer Alains motorclub MTC 2-Route, met voorzitter Bart Carette, was present. Het druilerige weer symboliseerde de droevige sfeer.

Fataal inhaalmanoeuvre

Alain kwam om het leven toen hij langs de Roeselaarseweg in Torhout een inhaalmanoeuvre verkeerd inschatte. Hij botste tegen een vluchtheuvel, waardoor zijn motorfiets vooruit gekatapulteerd werd en tussen de trekker en de oplegger belandde van de vrachtwagen die hij aan het inhalen was. Alain kwam keihard op het wegdek terecht en er kon geen hulp meer baten. Hij laat zijn vrouw Sonia Nuytemans en zeven kinderen en pluskinderen na. De verslagenheid in de plaatselijke motorwereld is groot, want het slachtoffer genoot veel respect.