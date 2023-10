Motoren van Watson 3 verwijderd voor herstelling in haven Oostende

Vrijwilligers van vzw Restart hebben de motoren verwijderd van reddingboot Watson 3 in de haven van Oostende. Het restauratieproject is volop bezig en het doel is om het historische vaartuig opnieuw te kunnen laten varen. “De motoren waren zwaarder beschadigd dan we dachten.”

In de haven van Oostende, op het terrein naast Hangaar I, wordt sinds 2019 heel wat werk verricht om de Reddingboot Watson 3 te restaureren. Vrijwilligers van vzw Restart haalden de boot naar Oostende om het historische vaartuig volledig in ere te herstellen. De vrijwilligers startten zonder budget, locatie of ervaring aan hun project. In tussentijd werd een mini-werf opgebouwd. “We hebben daar heel wat werk in gestoken, maar nu is alles opgebouwd en zijn we ook begonnen aan de structurele werken aan de boot”, vertelt bezieler Danny Drooghenbroodt.

Onvoorziene kost

Er blijkt echter meer werk dan verwacht aan de boot. Zo moesten de motoren verwijderd worden om te laten herstellen bij een gespecialiseerde firma. “Dat zal zo’n 40.000 euro kosten. We kunnen dit betalen, maar het is een onvoorziene kost waardoor we onze voorraad voor de rest van de werken nu opnieuw moeten aanvullen. We zoeken mensen of bedrijven die ons project financieel willen ondersteunen. Het is een continue strijd om extra fondsen in te zamelen, maar we werken gestaag verder”, vertelt Danny.

Er werd ondertussen wel al veel werk verricht. “We zijn bezig met de structuurwerken. De bakboordkant is nu quasi in orde. Dat is volledig handwerk. Het is een moeilijk werk omdat je elke balk moet buigen in de vorm van de romp. Het is echt een oude ambacht die we hier toepassen.”

Doordat de motoren nu weg zijn kan er in de binnenkant van de boot ook gemakkelijker gewerkt worden. “Het voordeel dat ze nu verwijderd werden is dat de ruimte vrijkomt om onder de motoren ook grondig te werk te gaan. Hier was corrosie opgetreden omdat er zo lang water in gestaan heeft.”

Redder op zee

De Watson kent een lange geschiedenis. In 1948 werd de Watson Reddingboot 3 voor het eerst te water gelaten in Oostende. Watson is de naam van de ingenieur die dit onzinkbare type boot ontwikkelde. Vanuit Oostende voerde de boot meer dan 1.200 reddingsacties uit, tot hij in 1980 uit dienst werd gehaald. Via www.watson-reddingboot3.be kan je de restauratie steunen. Geïnteresseerden kunnen het project ook altijd een bezoekje brengen.