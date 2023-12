Motorclub Locks & Bikes brandt 2.700 kaarsjes op militaire begraafplaatsen op kerstavond: “Om kippenvel van te krijgen”

Voor het tweede jaar op rij geeft motorclub Locks & Bikes gehoor aan de oproep van Operation Candle Light. Nadat ze vorig jaar op kerstavond 2.100 oorlogsgraven op Polygon Wood Cemetery in Zonnebeke oplichtten met kaarsjes trekken ze dit jaar naar Railway Dugouts Burial Ground en Ramparts Cemetery in Ieper.

Motorclub Locks & Bikes is een LEMC of Law Enforcement Motor Club. “We zijn een motorclub van cipiers, vandaar de ‘locks’ in onze naam, maar ondertussen zitten er ook militairen en douaniers bij. We staan dus open voor iedereen die werkt rond law enforcement”, vertelt Torhoutenaar Bart Buysse (41), die voor de motorclub zijn schouders zet onder Operation Candle Light. “We organiseren al sinds 2016 een heel grote battlefield tour voor Law Enforcement Motor Clubs. Vaste waarde is de Last Post aan de Menenpoort op de vrijdag, maar we doen dan ook altijd een heel grote ride-out naar de begraafplaatsen en monumenten.”

Onder impuls van hun engagement voor de herdenking van de gesneuvelden uit WO I namen ze vorig jaar voor het eerst deel aan Operation Candle Light, een initiatief om op kerstavond bij zoveel mogelijk oorlogsgraven kaarsjes te zetten. Vooral in Nederland krijgt de oproep veel gehoor, maar dankzij Bart Buysse (42) blijft België niet echter. “We vinden het met onze motorclub belangrijk dat de oorlog blijft herdacht worden. Door het op kerstavond te doen verwijzen we naar het feit dat de gesneuvelde soldaten niet meer naar huis konden om Kerst te vieren met hun families.”

Inzamelactie

Na een inzamelactie hadden Bart Buysse en zijn medeclubleden genoeg middelen om 2.200 kaarsjes aan te steken op Polygon Wood Cemetery. “Het was een indrukwekkend beeld om al die lichtjes te zien eens het donker was, om kippenvel van te krijgen”, vertelt Bart. “Met een drone hebben we er trouwens een mooi filmpje van gemaakt die op YouTube te vinden is onder de naam ‘Operation Candle Light 2022’. Het was een succes, dus zeker voor herhaling vatbaar.”

Railway Dugouts Burial Ground

Dit jaar leggen ze de lat nog wat hoger en zullen er maar liefst 2.700 kaarsjes branden. Niet op één, maar op twee begraafplaatsen: Railway Dugouts Burial Ground langs de Komenseweg en Ramparts Cemetery bij de Rijselpoort, allebei in Ieper. “Met de 2.500 graven op Railway Dugouts Burial Ground gingen we er al meer hebben dan vorig, maar doordat de inzamelactie zo goed loopt, nemen we de 190 graven op Ramparts Cemetery er nog eens bij, samen goed voor 2.700 kaarsjes dus”, vertelt Bart. “Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. We hopen op een mooie dag, maar als het regent doen we gewoon door. De grafkaarsjes die we inzamelden hebben immers een deksel waardoor ze zouden moeten blijven branden in de regen en de wind.” (TOGH)

De actie steunen kan door geld te doneren op de clubrekening BE68 7370 5994 5134 met de vermelding operation candle light. Doneren voor de kaarsjesactie van dit jaar kan nog tot 10 december. Meer info: www.locks-bikes.be.