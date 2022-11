Motorclub ‘Legendarios’ bedankt zorgpersoneel palliatieve eenheid Ten Oever met ontbijt

Legendarios Brotherhood rijdt niet enkel met de motto, ze zetten zich ook in voor allerlei goede doelen. De club bestaat al zes jaar en heeft tien actieve leden. Elke maand proberen ze iets terug te geven aan de maatschappij .Op zaterdagmorgen bedankten ze het zorgpersoneel van de palliatieve eenheid Ten Oever. De schoonzus van vicepresident Eddy Bruyneel van de motorclub werd ooit opgenomen in Ten Oever.

“Het was Eddy’s voorstel om die mensen eens een hart onder de riem te steken. In plaats van bloemen te geven, kozen we voor een ontbijt met klaaskoeken en beleg. Dat vonden ze een aangename verrassing. Het is eens iets anders. Zo nemen we ook even de tijd om met hen samen te zitten en te luisteren naar hun verhalen”, zegt Rudy Bogaert (62), president van Legendarios Brotherhood. Het personeel in Ten Oever zien sommige patiënten slechts enkele dagen. “Helaas wachten mensen soms te lang om zich te laten opnemen. De levenskwaliteit in die laatste periode zou nochtans beter zijn.”

Liefdadigheidswerken

De motorclub werkt ook samen met voedselbanken zoals de vzw Hoop voor Allen in Ardooie. Zo’n 56 gezinnen komen er iedere week om eten. “Wij ondersteunen met eigen inbreng of met wat we hebben ingezameld via acties en onze benefiet. Dit jaar staan we ook op Wakken Smelt met Tempelier bier, alle opbrengst daarvan gaat integraal naar goede doelen”, vertelt Rudy.

Iedereen kan lid worden van de club, een motor hebben is geen vereiste. In eerste instantie zien Rudy en zijn vrouw Sabine zich als ‘Tempeliers met Plicht’. “Als moderne ridder zetten wij ons in voor de mens en helpen we waar we kunnen. Dat doen we voornamelijk via liefdadigheidswerken.”