Motena schenkt 1.000 euro aan Oekraïense kinderen die in Roeselare verblijven

Het Roeselaarse Zorgbedrijf Motena verstuurde ook dit jaar bewust geen kerstkaartjes. Het uitgespaarde geld aan postzegels en enveloppen gaat naar de Oekraïense kinderen die verblijven in een van de drie opvangplaatsen in de stad. “Met deze 1.000 euro kunnen we speelgoed kopen voor de kinderen of eens gaan zwemmen.”

Sinds maart vorig jaar vangt ook Roeselare Oekraïense vluchtelingen op die omwille van de oorlog hun thuisland verlieten. 256 Oekraïense vluchtelingen, waaronder 69 kinderen, verblijven momenteel in Roeselare. Het grootste deel van die mensen verblijft bij gezinnen, maar ook de stad voorziet drie opvangplaatsen. In het voormalig Spillebad wonen momenteel drie volwassenen en een kindje, het Molenhuis wordt bewoond door acht kinderen en twaalf volwassenen.

Feestdagen

De grootste opvangplaats vind je in de voormalige gebouwen van AZ Delta op de wijk Schiervelde waar vandaag 19 kinderen en 38 volwassenen verblijven. “Er zijn op dit moment een stuk minder Oekraïeners in de opvang dan enige tijd geleden. Vooral in de periode rond de feestdagen zijn heel veel mensen teruggekeerd naar hun vaderland”, zegt Irene Sercu, stafmedewerkster directie Mens bij de stad Roeselare.

De stad zet drie leefcoaches en drie maatschappelijk werkers in om de vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden. “Inmiddels gaan de meeste kinderen hier al naar school. Dankzij de vele giften bij de start van de Oekraïnecrisis hebben ze ook heel wat speelgoed. Terwijl hun ouders hier zelf koken kunnen ze zich dus voldoende bezighouden. Tijdens de zomer stond er hier buiten ook een glijbaantje”, zegt Sercu.

Digitale wensen

Ook het Zorgbedrijf Motena schenkt nu 1.000 euro die besteed zullen worden voor de Oekraïense kinderen. “Vroeger verstuurden we elk jaar kerstkaartjes. Intussen zijn we overgestapt op digitale kerstwensen. Daarmee besparen we flink op kosten voor enveloppen en postzegels. Dat geld schenken we aan een goed doel”, aldus voorzitter Bart Wenes.

Waarvoor het geld gebruikt zal worden is nog niet helemaal duidelijk. “Er is al behoorlijk wat speelgoed, maar wat nieuwer materiaal is wel welkom. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan stoepkrijt. Daarnaast bekijken we ook of we een activiteit kunnen organiseren voor de kinderen. Enkele maanden geleden stapten ze al mee tijdens de Halloweentocht in de wijk, maar gaan zwemmen naar het vlakbij gelegen zwembad is natuurlijk ook leuk”, zegt Irene Sercu.