Motena neemt externe poetsdienst van Torhouts OCMW over

Sinds jaar en dag organiseert het Torhoutse OCMW poetshulp aan huis. Nu wordt die service uit handen gegeven. De Roeselaarse zorgorganisatie Motena zal er voortaan voor instaan. De OCMW-raad keurde de overstap goed.

“Het organiseren van de externe poetshulp brengt almaar meer uitdagingen met zich”, aldus schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (Vooruit). “Het is arbeidsintensief, de kosten lopen op en intussen zijn in onze stad meerdere dienstenchequebedrijven actief. Dus zijn we op zoek gegaan naar een deskundige partner om de externe poetsdienst over te nemen. Sowieso wilden we dat de kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd zou blijven. Zo zijn we bij de zorgorganisatie Motena terechtgekomen.”

Veranderd door dienstenchequebedrijven

Vroeger was de organisatie van een externe poetsdienst een van de belangrijke taken van het OCMW. Maar intussen is deze vorm van dienstverlening grondig veranderd als gevolg van de vele gespecialiseerde dienstenchequebedrijven.

“Onze poetsdienst aan huis is een relatief kleine dienst”, vervolgde schepen Dieryckx. “We waren al een tijdje op zoek naar een structurele oplossing. Met Motena hebben we een stevige partner gevonden, die kwaliteit biedt en het beheer kan overnemen. Om alles in goede banen te leiden, blijven we met het stadsbestuur wel betrokken bij het verhaal.”

OCMW-poetsdames kunnen in dienst blijven

“Tijdens onze zoektocht naar een partner werd duidelijk dat Motena heel wat ervaring te bieden heeft”, vulde schepen van Ouderenzorg Joost Cuvelier (CD&V) aan. “Motena is een overheidsinstelling, gegroeid vanuit het OCMW van Roeselare. Vanaf 1 juni gaat de samenwerking officieel van start. Er werd al heel wat uitleg gegeven aan ons personeel. Ook de cliënten werden geïnformeerd.”

Het Torhoutse OCMW beschikt momenteel over acht poetsdames die bij ongeveer 80 mensen aan huis poetsen. “Ze zullen onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen blijven werken bij Motena”, aldus schepen Dieryckx. “Ook voor de cliënten verandert er niets. Motena werkt met het fiscaalvriendelijke systeem van dienstencheques.”

De poetsdienst van Torhout wordt opgenomen in de werking van de thuiszorgdiensten van Kotee, een onderdeel van Motena. Na Houthulst is Torhout de tweede gemeente die een samenwerking met Kotee aangaat.