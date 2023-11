Motena gaat samenwerking aan met twee woonzorgcentra buiten Roeselare: “Opportuniteit die ons moet wapenen voor de toekomst”

Zorgorganisatie Motena zorgt voor een Vlaamse primeur. Motena gaat als openbare partner een samenwerking aan met OCMW-woonzorgcentra in Wielsbeke en Blankenberge om op beide plaatsen samen een nieuw woonzorgcentrum te bouwen.

“Zowel het OCMW-rusthuis Ter Lembeek van Wielsbeke als het OCMW-rusthuis De Strandjutter van Blankenberge waren op zoek naar een partner voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum”, begint Motenavoorzitter Bart Wenes. “Beide gemeenten gaan nu met ons in zee om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen en uit te baten. Daarvoor zullen we telkens een lokale welzijnsvereniging oprichten waarin het lokale bestuur en Motena gelijkwaardig zijn. Motena heeft al ervaring met samenwerkingen op het vlak van poetshulp en kinderdagverblijven maar het is de eerste keer dat we meestappen in een verhaal van bouw en exploitatie van een woonzorgcentrum in functie van schaaloptimalisatie.”

“Het is zeer belangrijk om aan te stippen dat het hier niet om een fusie gaat én dat het de Roeselaarse belastingbetaler geen euro zal kosten”, neemt Steven Verdoolaege, algemeen directeur van Motena, over. “Maar het is wel de eerste keer in Vlaanderen dat een openbare partner zoals Motena dergelijk project met een OCMW van een gemeente uitwerkt. Wij dachten al langer dat sociaal entrepreneurschap ook kan tussen openbare partners en na onderzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van (toenmalig) voogdijminister Bart Somers werd dit uiteindelijk ook in juni juridisch onderbouwd in een ministerieel besluit.”

Win-win voor iedereen

“Motena is als overheidsbedrijf verplicht om een gezond ondernemerschap aan de dag te leggen door afspraken met het stadsbestuur”, bedenkt Bart Wenes. “Jaarlijks krijgen we minder middelen vanuit de stadskas en moeten we op een verantwoorde en sociale manier andere inkomsten proberen te genereren. In 2015 kregen we van de stad nog 8.060.000 euro, maar in 2023 was dat nog 7.168.000 euro. Indien alles gebleven was zoals vroeger met de OCMW-wetgeving dan zou onze exploitatie na tien jaar de stadskas gecumuleerd maar liefst 14.000.000 euro meer gekost hebben.”

“Het is dus niet Motena dat geld stopt in die projecten, het is een nieuw op te richten welzijnsvereniging in Wielsbeke en Blankenberge waarvan Motena naast het lokale bestuur voor de helft partner is”, stipt Steven Verdoolaege aan. “Voor beide partijen is dit een win-winsituatie. Doordat Motena van vier naar zes woonzorgcentra gaat, zal het zowel voor Wielsbeke, Blankenberge als Motena goedkoper worden als het over aankopen of ondersteunende diensten gaat. Motena schrijft ook het volledige procesverloop en de te volgen strategie uit.”

De nieuwbouw in Wielsbeke zal plaats bieden voor 90 bewoners, wordt op 22 miljoen euro gebudgetteerd en verwacht wordt dat die tegen half 2026 klaar is. De nieuwbouw in Blankenberge zal plaats bieden aan 120 personen, wordt gebudgetteerd op 30 miljoen euro en zal klaar zijn in 2027.”