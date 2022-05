Motards tonen hun peperkoeken hart voor kankerpatiëntje Cedric (9) uit Brugge

Zondag 11 september wordt een belangrijke dag voor de 9-jarige Cedric Desmidt uit Brugge. De jongen kreeg de diagnose lymfeklierkanker en ondergaat een zware chemokuur. Om hem en andere kinderen in zijn situatie te helpen, vindt die dag vanuit Zeebrugge een motorrondrit plaats ten voordele van het Kinderkankerfonds. “Cedric zal zelf ook meerijden in een trike”, zegt zijn papa Yves Desmidt.

Begin februari volgde er een zware diagnose voor Cedric Desmidt, een 9-jarige jongen uit de Brugse wijk Sint-Pieters. Na analyse van zijn bloed werd lymfeklierkanker vastgesteld. Een bijzonder harde klap voor Cedric en voor zijn papa Yves Desmidt en plusmama Wendy De Bundel.

“In januari stelden we al vast dat hij vaak koorts had. We dachten toen nog aan corona en lieten hem daar meermaals op testen”, vertelt papa Yves. “Maar dat bleek het niet te zijn, de koorts bleef aanhouden en Cedric verzwakte ook zienderogen.”

“We besloten om zijn bloed te laten analyseren en al vlug kwam de harde diagnose: lymfeklierkanker stadium IV. Dat is een behoorlijk vergevorderd stadium waarbij de ziekte zich heeft verspreid naar de lever, pancreas en milt en in het beendermerg. Er was geen tijd te verliezen.”

Het is natuurlijk heel zwaar voor Cedric maar hij blijft moedig en optimistisch

“Er werd gestart met een chemokuur van zo’n zes maanden in het UZ Gent. Daarbij verblijft hij telkens een week in het ziekenhuis voor de kuur. Als hij in het ziekenhuis verblijft, overnacht ik er zelf ook. Ik wil hem daar niet alleen laten. Het is natuurlijk heel zwaar voor Cedric maar hij blijft moedig en optimistisch.”

Grote droom

Cedric had nog voor hij ziek werd, een grote wens uitgesproken: een bezoek aan Disneyland Parijs. “Ik had hem toen beloofd dat we dat zeker eens zouden doen in de toekomst”, zegt Yves, die havenarbeider in Zeebrugge is maar momenteel met ziekteverlof thuis zit. “Maar toen hij ziek werd, besloot ik niet langer te wachten om die droomtrip op te zetten.”

Zo’n uitstapje met het gezin naar Disneyland Parijs is natuurlijk een behoorlijke dure onderneming, zeker in het besef dat er ook nog medische kosten aankomen. “Aanvankelijk was het de bedoeling om een benefiet te organiseren om zijn droom te kunnen realiseren”, vertelt Yves.

“Maar we hebben de focus nu wat verruimd en willen ook iets doen voor andere kinderen met kanker. Cedric zelf werkt binnenkort zijn laatste chemokuur af. Het ziet er alvast naar uit dat het aanslaat, maar daarover hebben we nog geen zekerheid. Het blijft afwachten.”

Rondrit

Als motorrijder krijgt papa Yves veel steun van zijn kameraden bij Dockers & Bikes, een groep motorvrienden bestaande uit havenarbeiders die allen in Zeebrugge werken. Zij organiseren op zondag 11 september het benefietevenement Cedric Ride.

Ook de regionale afdeling van de Tempelierorde van België, die zich graag inzet voor sociale doelen, zet mee hun schouders onder het initiatief. Cedric Ride bestaat in de eerste plaats uit een motorrondrit van zo’n 120 kilometer, met start en aankomst aan zaal Albatros in Zeebrugge.

“De rondrit gaat doorheen West- en Oost-Vlaanderen en ook een stukje door Nederland”, zegt Kevin Wilmet van Dockers & Bikes. “We starten om 9 uur ‘s ochtends. De kostprijs om zelf mee te rijden met de motor is 15 euro, inclusief een T-shirt van Cedric Ride als souvenir. Wie mee achterop rijdt, betaalt 10 euro.”

Ook voor wie niet meerijdt, valt er heel wat te beleven aan Zaal Albatros, met onder meer drank- en eetstandjes, een springkasteel en grime voor de kinderen en een optreden van een viertal artiesten.

“De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Ik hoop dus op een massale opkomst”, geeft Yves Desmidt nog mee.