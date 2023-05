Motards rijden voor slachtoffers van gasexplosie in Oostende

Motorclub ‘Wind & Fire Flanders Firefighters’ organiseerde een mooie rondrit om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de gasexplosie in Oostende, op 13 oktober vorig jaar. Gistelnaar Patrick Dillen is voorzitter van Wind & Fire Flanders Firefighters en liet de rondrit dan ook vanuit zijn thuisstad vertrekken. “Wij hebben deze benefiet georganiseerd omdat we als motorclub van brandweermannen sowieso ieder jaar een benefiet doen”, legt Patrick uit. Hij is zelf beroepshalve actief als brandweerman in Oostende. “De opbrengst van onze rit gaat dan ook rechtstreeks naar slachtoffers met een lichamelijk letsel.” De rit zelf slingerde vanuit Gistel naar Diksmuide, een drive-by bij de slachtoffers met een tussenstop in Lichtervelde en eindhalte de Vosseslag. “We telden om en bij de zestig deelnemende motorrijders en dan nog heel wat sympathisanten. Het fijne van deze benefiet was dat de slachtoffers in alle sereniteit elkaar hebben kunnen spreken. De bedoeling is om de uiteindelijke opbrengst te overhandigen tijdens een etentje bij Lizette&Lucien”, besluit Patrick Dillen. Het horecaconcept van vzw Duinhelm was zelf één van de slachtoffers van de gasexplosie. (TVA)