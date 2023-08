Mosselsouper ten voordele van Jong Helkijn: “Dit is nu al een groot succes”

Op zondag 13 augustus om 12 uur organiseert Jong Helkijn, in samenwerking met de gemeente Spiere-Helkijn, voor het eerst een mosselsouper. De opbrengst gaat naar de jeugdwerking en de eerste ploeg.

“Wij bieden een soort van ondersteuning aan deze leuke voetbalploeg”, vertelt Justine Leboeuf, verantwoordelijke voor Cultuur, Toerisme, Vrije tijd en Communicatie. “Wij helpen mee organiseren omdat ook hier de jeugd terecht kan om z’n vrije tijd in te vullen met sporten. Ook de burgemeester is dit initiatief heel genegen.”

“Momenteel staat de teller op 133 inschrijvingen voor zowel mosselen als koude schotel. Dit is toch meer dan verwacht. Cafetaria Michelsberg, waar het eetfestijn plaatsvindt, zal te klein zijn, waardoor we zullen moeten uitbreiden naar de sporthal. Voor de mosselen zijn de inschrijvingen al afgesloten. Wie koude schotel wenst, kan wel nog inschrijven.”

Een succes

Ook voorzitster en secretaris Conny Seynaeve van Jong Helkijn is opgetogen met het succes. “De opbrengst gaat naar de eerste ploeg, reserves en jeugd”, verduidelijkt Conny. “We hebben niet alleen de steun van de gemeente, maar ook van een drietal grote sponsors die dit mogelijk maken. Soestronck, Brumos en ‘t Baguetje doen een aardige duit in het zakje.”

Veel hulp

“Na het overlijden van mijn man in 2020 nam ik zijn voorzitters-taak over”, gaat Conny verder. “Daarnaast ben ik ook nog de secretaris van de club. Maar ik doe dit niet alleen. Hiervoor krijg ik de hulp van Sven Vandekerckhove. Zonder hem zouden we nu niet staan waar we nu staan”, besluit Conny Seynaeve.

Info: Cafetaria Michelsberg, Oudenaardseweg 77, Spiere-Helkijn. Mosselen: 25 euro, koude schotel: 18 euro. Tickets voor koude schotel nog te verkrijgen in het gemeentehuis.