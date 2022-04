Moslimgemeenschap nodigt stadsbestuur uit voor Iftar: “Bruggen bouwen tussen westerse en oosterse gemeenschappen”

Dinsdagavond organiseerde vzw Ihsan, de Tieltse moslimgemeenschap, voor het eerst een iftaravond. Op zo’n avond komen moslims samen tijdens de ramadan om na zonsondergang een maaltijd te nuttigen om de vasten te breken. Ook het stadsbestuur werd daarbij uitgenodigd. De moslimgemeenschap droomt nog steeds van een eigen moskee in Tielt.

De ramadan is ondertussen over halfweg en dat leek voor vzw Ihsan het ideale moment om het stadsbestuur uit te nodigen om na zonsondergang samen een maaltijd te nuttigen. “Een maaltijd delen is immers het ideale moment om in gesprek te gaan”, vertelt Aziz Michmich, voorzitter van vzw Ihsan.

Anderhalf jaar geleden werd de vzw opgericht, waarna de moslimgemeenschap in juni vorig jaar haar intrek nam in de showroom van een voormalige houthandel. “We wilden de moslimgemeenschap een plek geven waar ze samen kunnen bidden. In het begin was het evenwel niet zo evident, want we moesten echt wel zelf naar de mensen stappen om ons verhaal te doen. Maar ondertussen is ons ledenbestand steeds groter geworden. Er is dan ook een aanzienlijke moslimgemeenschap in Tielt en in de omliggende gemeenten.”

Binnen Ihsan komen heel wat gemeenschappen samen. Zo is er onder meer plaats voor de Afrikaanse, de Kosovaarse en de Afrikaanse moslimgemeenschap.

Eigen moskee

De grote droom blijft evenwel een eigen moskee in Tielt. “Ik denk dat we op dit moment zo’n 250 gezinnen aanspreken. Een eigen gebedsplaats is dus geen overbodige luxe”, aldus Aziz Michmich.

Momenteel huurt de vzw het gebouw, maar ooit hoopt ze zelf een gebouw te kunnen kopen. “Dan hebben we echt een plek waar we ons definitief kunnen vestigen en waar we onze erediensten kunnen uitvoeren. Dat is hoe dan ook een droom die we willen verwezenlijken.”

Bruggenbouwer

Daarnaast wil de vzw ook blijven groeien. “Vooral op het vlak van socioculturele activiteiten”, duidt Aziz Michmich. “We willen nog meer bruggenbouwer worden tussen de westerse en oosterse gemeenschap. Ik streef ernaar om die twee te laten samenkomen, ook in samenwerking met het lokaal bestuur.”

Dat lokaal bestuur was dinsdagavond talrijk aanwezig. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze nam ook even het woord. “Nadat we hier vorig jaar bij de opstart al eens te gast waren, wilden we graag verder kennismaken. Het is belangrijk in dit verhaal dat er vanuit het bestuur en vanuit de gemeenschappen gezorgd wordt voor openheid, zodat het geen wij-zij, maar een ons-verhaal wordt”, vertelde hij, waarna namens het stadsbestuur nog een cadeau overhandigd werd aan de vzw. (TM)