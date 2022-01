Moritz Lauwereyns behaalt zesde Belgische titel in poolbiljart

Moritz Lauwereyns, die in de Steenstraat in Wijnendale-Torhout woont, is een toptalent in poolbiljart. Hoewel hij zijn sport een aantal jaar op een laag pitje heeft gezet en pas sinds 2019 dankzij zijn medewerking aan een tv-programma de keu weer intensief hanteert, heeft hij al zes Belgische titels behaald, waarvan twee heel recent. Graag wil hij zo snel mogelijk ook op Europees niveau opnieuw volop meedraaien.

Moritz (27) heeft zich anderhalf jaar geleden met zijn vriendin Deni Vanryckeghem (25) in Wijnendale gesetteld. Oorspronkelijk is hij van de kust afkomstig, waar vader Franky in Bredene jarenlang het vroegere café De Blauwe Sluis heeft gerund. En waar zoonlief als jongetje van 13 met poolbiljart gestart is. Nu werkt Moritz al zeven jaar bij Chem-Lab in Zedelgem. Hij bekleedt er een leidinggevende functie in de productie. Zo is naar de Torhoutse regio verhuisd.

Gestart in zijn vaders café in Bredene

“In het café van mijn vader, dat hij intussen al zo’n tien jaar stopgezet heeft, speelde ik quasi elke dag poolbiljart”, vertelt Moritz. “Zo leerde ik het spel van jongs af. Elk van de vier disciplines: 8-ball, 9-ball, 10-ball en straight pool. Ik begon bij de jeugd Europese tornooien te spelen en dat lukte aardig. In het seizoen 2011-2012 had ik het voorrecht om lessen te mogen volgen bij Johny Vanrijkel, een topcoach uit Limburg. Zo werd 2012 een topjaar. Ik won in het Duitse Brandenburg Europees goud bij de jeugd in het 8-ball en brons in het 10-ball. Op de jeugdwereldkampioenschappen, eveneens in Duitsland, behaalde ik voorts nog brons in het 9-ball. Daarna veroverde ik bij de volwassenen diverse Belgische titels en heb ik in eigen land zowat anderhalf jaar op nummer één in de ranking gestaan. Ik heb in mijn vrije tijd ook gevoetbald: bij KWS Oudenburg in tweede provinciale.”

Voor de centen moet je deze sport zeker niet doen

In België van poolbiljart leven, is onmogelijk en dus ging Moritz vanaf een gegeven moment voluit voor zijn beroepscarrière bij Chem-Lab. Poolbiljart raakte wat op een zijspoor, totdat hij in 2019 een telefoontje van televisiezender Sporza kreeg met de vraag om mee te werken aan het tv-programma Café Sport. Hij mocht voor de eerste aflevering aan ex-voetballer Wesley Sonck de knepen van het poolbiljarten aanleren en deed dat met verve. En kijk: zo geraakte hij weer volledig in de ban van de sport waar hij altijd al zo sterk in was.

Twee recente Belgische titels in 8- en 9-ball

Intussen heeft Moritz op de zolderverdieping van zijn aangekochte woning in de Steenstraat een professionele poolbiljarttafel staan, wat hem de mogelijkheid biedt om in de aanloop naar de tornooien twee tot drie uur per dag te trainen. En dat loont, want in oktober pakte hij in Gent de Belgische titel in het 9-ball en vorige maand werd hij in Antwerpen Belgisch kampioen in het 8-ball. Tussenin, in november, verloor hij de nationale finale 10-ball en moest hij genoegen nemen met zilver. Maar het moge duidelijk zijn: Moritz staat er weer helemaal als poolbiljarter. Aan de absolute top in België, dus kriebelt het om ook op Europees vlak een balletje te potten.

Covid dwarsboomt helaas de tornooien

“Aan de Europese top meedraaien, is zeker niet simpel”, geeft Moritz ruiterlijk toe. “Probleem is ook dat corona momenteel heel wat tornooien dwarsboomt en je de kans niet biedt om zicht te krijgen op welk niveau je momenteel staat. De ambitie is er, maar de tegenstanders zijn sterk.”

“Ik wil me graag meten tijdens de zogenoemde Euro Tour, met wedstrijden in landen zoals Italië, Turkije en Bulgarije, maar vraag is wat er als gevolg van covid allemaal afgelast zal worden. Het ziet er in geen geval rooskleurig uit op dat vlak, vrees ik.”

Rijk worden van het poolbiljarten zal Moritz zeker niet. “Voor de centen moet je dit in geen geval doen”, zegt hij. “Maar deze sport is zo mooi en als je een titel pakt, doet het enorm deugd. Dat is voor mij veel meer waard dan er geld aan te verdienen. Ik zie wel hoe het de komende jaren evolueert. Eerst dat verduivelde virus klein krijgen.”

“Ik ga trouwens geregeld langs in de Torhoutse zaak Smoking Cue van Jan Dulst in de Hofstraat. Top om daar te spelen. Ik geef er ook af en toe les aan jong talent.”