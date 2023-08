Morgan uit De Panne jongste finaliste voor Miss Grace Benelux: “Sterker in mijn schoenen staan”

Morgan Bouckenooghe (17) neemt deel aan Miss Grace Benelux, een missverkiezing voor Belgische en Nederlandse meisjes van 17 tot 27 jaar. De Pannese is de jongste finaliste van de groep. Momenteel is ze volop aan het repeteren voor de finaleshow, die begin september plaatsvindt.

Morgan Bouckenooghe woont met haar ouders en haar jongere zus in De Panne. “Op school volg ik mode, omdat ik graag creatief bezig ben. Tijdens de vakantie werk ik als jobstudente trouwens ook in de mode”, vertelt ze.

Zelfvertrouwen

Op de catwalk stond Morgan evenwel nog niet. “Ik droomde er al langer van om deel te nemen aan een verkiezing, maar het missenwereldje is helemaal nieuw voor mij. Toen ik mijn mama vertelde dat ik mij wou inschrijven voor Miss Grace Benelux vond zij mij aanvankelijk nog wat te jong. Ik ben dan wel positief en sociaal, maar ik kan ook heel verlegen en onzeker zijn. Net daarom wou ik evenwel deelnemen, om zo mijn zelfvertrouwen op te bouwen en sterker in mijn schoenen te staan”, vertelt ze.

Geen bikini’s

Miss Grace Benelux is de opvolger van Benelux Beauty en onderging dus een naamsverandering. “’Beauty’ is bewust uit de naam verdwenen, omdat deze verkiezing zich niet enkel op schoonheid richt. Alle aspecten van het vrouw-zijn komen aan bod en daarbij is het innerlijk net zo belangrijk als het uiterlijk”, weet Morgan.

“Innerlijk net zo belangrijk als het uiterlijk”

“Zo is er geen bikinidefilé, maar zetten we ons als finalistes in voor goeie doelen”, vervolgt ze. “Zelf zamel ik bijvoorbeeld plastic dopjes in voor Vrienden der Blinden uit Koksijde. Daarnaast hadden we al een persvoorstelling met heel wat fotografen en kregen we leerrijke workshops, als voorbereiding op de finaleshow. Maar eerst trekken we nog met alle meisjes op bootcamp. Daar kijk ik heel erg naar uit, want ik kan het met iedereen vinden en we helpen elkaar waar nodig.”

Finale

Die finaleshow vindt op zaterdag 9 september plaats in CC Asse. “Nu kun je mij alvast helpen om een plekje in de top 8 te krijgen. Dat kan door Miss Grace Benelux te volgen op Facebook en Instagram en daar mijn foto te liken”, lanceert Manon nog graag een oproep.