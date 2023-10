Moorsleeds transportbedrijf Demets organiseert wandel-en loopevenement Race for The Cure: “Alles ten voordele van Think Pink”

Het bekende transportbedrijf Transport Demets uit Moorslede draagt zaterdag z’n steentje bij in de Race for The Cure, het grootste sportevenement ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker in Europa. Het bedrijf organiseert van aan het zwembad van Moorslede een loop- en wandelevenement ten voordele van het goede doel. “Eigenlijk is het ‘een beetje’ een erg uit de hand gelopen bedrijfsactiviteit”, aldus zaakvoerster Tamara Demets.

Wat begon als een activiteit voor de dertigtal werknemers van Groep Demets is op enkele weken tijd uitgegroeid tot een evenement met nu al 175 enthousiaste sportievelingen. “De voorbije jaren steunden we met ons bedrijf een team dat meedeed aan de 100 km Run ten voordele van Kom Op Tegen Kanker”, begint zaakvoerster Tamara Demets haar verhaal. Toen zij enkele maanden geleden op citytrip was in Rome merkte ze dat de stad in de ban was van The Race for The Cure. “Eigenlijk was de timing van onze uitstap niet goed. Het leuke sportevenement palmde de stad in. Ik kende het evenement eerlijk gezegd niet, maar was echt onder de indruk van de vele wandelaars en lopers die er deelnamen ten voordele van de borstkankerorganisatie Think Pink.”

Toen het bedrijf langs de Roeselaarsestraat in Moorslede enige tijd later reclame binnenkreeg voor het initiatief stelde Tamara aan de werknemers van Transport Demets voor om dit jaar iets rond The Race for The Cure te doen. Zij gingen onmiddellijk enthousiast mee in het verhaal. “Aanvankelijk was het onze bedoeling om binnen het bedrijf iets te organiseren, maar al snel werden ook vrienden en familie bij het gebeuren betrokken. Van dertig ging het plots naar vijftig en meer.” Inmiddels is The Race for The Cure van Groep Demets serieus uit de hand gelopen. “We hebben al een Facebookevenement aangemaakt en inmiddels hebben er zich al zo’n 175 enthousiaste deelnemers ingeschreven”, aldus werknemer Thomas Huysentruyt.

Drie parcoursen

De werknemers stippelden ondertussen drie parcoursen uit. Zaterdag kan men van aan het zwembad van Moorslede starten voor een looptocht of wandeling van 3, 5 of 8 kilometer. De tocht van 3 km is ideaal voor mensen die met een buggy op pad willen. De 5 en 8 km gaan over enkele onverharde wegen. “Zo zoeken we de omgeving van de Stroroute op”, vertelt Thomas. Deelnemers betalen 18 euro, maar krijgen voor die prijs een T-shirt, een goodiebag en twee drankbonnetjes die besteed kunnen worden in Aqua Mundo, de cafetaria van het zwembad.

“Eigenlijk is het een erg uit de hand gelopen bedrijfsactiviteit” – zaakvoerster Tamara Demets

“Een nationaal RFTC-evenement werd onlangs nog in Bellewaerde georganiseerd, maar in de regio hebben we geen weet van andere bedrijven die iets dergelijks doen. We zijn ook aangenaam verrast door de vele sponsoring die we inmiddels zowel van particulieren als bedrijven ontvangen hebben. Wat eigenlijk begon als iets kleins, is plots een beetje ontploft, maar dat vinden we eigenlijk echt wel leuk. Met nu al meer dan 5.000 euro op de teller zullen we zeker een mooi bedrag kunnen schenken ten voordele van Think Pink”, aldus Tamara.

Info en inschrijven

Meer informatie omtrent het evenement is te vinden via www.raceforthecure.eu. Inschrijven ter plaatse is ook nog mogelijk. “De deelnemers kunnen zaterdagochtend starten tussen 9.30 uur en 10.30 uur aan Aqua Mundo. De mogelijkheid bestaat dat we niet voldoende T-shirts hebben, maar zij die zaterdag geen T-shirt krijgen, krijgen die later wel nog bezorgd”, verzekert Tamara.

Samen met de medewerkers van Transport Demets hoopt zij dat de weergoden hun organisatie goed gezind zijn. “Maar goed weer of niet, sowieso evalueren we onze organisatie en overwegen we om in de toekomst nog iets dergelijks te organiseren. We merken dat dit evenement voor heel wat enthousiasme zorgt binnen ons bedrijf.”