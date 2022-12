Moorslede wil band met Frans dorp versterken

De gemeente Moorslede is sinds 2010 verbroederd met het Franse Cany-Barville. Een Franse delegatie bracht afgelopen weekend een bezoek aan Moorslede. “We willen de samenwerking tussen beide gemeenten versterken. Op vlak van cultuur, sport en onderwijs zijn er heel wat zaken mogelijk”, aldus schepen voor Cultuur en Toerisme Nessim Ben Driss (Visie).

Wie de gemeente Moorslede binnenrijdt via een van de belangrijke hoofdinvalswegen merkt langs de weg ongetwijfeld de nieuwe verbroederingsborden op. Die werden inmiddels geplaatst naar aanleiding van het bezoek van een grote Franse delegatie uit het Normandische dorpje Cany-Barville. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn heel wat Moorsledenaars gevlucht naar Cany, een charmant en leuk dorpje”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie) die zelf al enkele keren Cany-Barville bezocht. Een band tussen Cany-Barville en Moorslede is er dus zeker en sinds 2010 is die ook officieel. “Maar de voorbije jaren is er eigenlijk nog niet zoveel gebeurd rond die jumelage. We willen daar met de gemeente dan ook extra op inzetten.”

We kunnen op diverse vlakken veel van elkaar leren

Scholen

Het gemeentebestuur nam de Franse delegatie op sleeptouw en toonde hen onder andere de basiliek en het Pater Lievens Memoriaal. “Op vlak van cultuur kunnen beide gemeenten heel wat van elkaar leren. Cultuurverenigingen kunnen eens samenwerken voor een evenement? Ook op het gebied van sport zijn er tal van initiatieven mogelijk”, aldus de schepen. Daarnaast wil de gemeente ook eens polsen bij de scholen voor samenwerking met de Franse scholen. “Zeker voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kan het interessant zijn om hun Frans te leren.” (BF)