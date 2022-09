Moorslede bekroont ondernemers

De gemeente Moorslede organiseert op zondagavond 25 september de vierde editie van de MOP’s. In G.C. De Bunder worden er vijf prijzen uitgereikt aan plaatselijke ondernemers. “Het waren geen gemakkelijke jaren voor hen, maar we merken dat er veel van onze ondernemers nu toch weer veel werk hebben.”

De Moorsleedse Ondernemer Prijzen (MOP’s) brengen om de twee jaar de plaatselijke ondernemers samen tijdens een gala-avond.

“Door de coronacrisis moesten we twee jaar geleden kiezen voor een digitale versie. Het initiatief werd gesmaakt, maar we zijn toch blij dat we er nu weer een mooie feestavond van kunnen maken”, aldus schepen voor Ondernemen Nessim Ben Driss (Visie).

Op 25 september worden vijf prijzen uitgereikt. Zo is er een award voor de beste starter en de meest duurzame ondernemer. De award ‘amuse’ richt zich op alles wat met verwennerij te maken heeft. Onder andere horecazaken, maar ook bedrijven die actief zijn binnen de wereld van entertainment vallen hieronder. “En ook dit jaar kiest de jury een ambassadeur van de gemeente. Deze ondernemer zet Moorslede tot buiten de gemeentegrenzen op de kaart.”

Vrouwelijk

Dit jaar zijn er opvallend veel vrouwelijke ondernemers ingeschreven. Zij maken kans op de award voor beste vrouwelijke ondernemer. De jury is samengesteld uit een afgevaardigde van Markant, iemand van Unizo, een vertegenwoordiger van Dadizele Onderneemt, en mensen van POM West-Vlaanderen en Voka. “De aanwezigen genieten van hapjes, een comedyshow en een netwerkmoment. Moderator Annelies Blomme praat de avond aan elkaar.”

Lege panden ingevuld

Ondertussen merkt schepen Nessim Ben Driss (Visie) dat vele plaatselijke ondernemers hun rug rechten na een lastige coronaperiode. “De coronacrisis zorgde voor moeilijke tijden. In Dadizele stonden verschillende panden in het centrum een tijdje leeg, maar die werden gelukkig snel weer ingevuld. Ik heb de indruk dat vele ondernemers nu plots opnieuw veel werk hebben. Het merendeel van de ondernemers heeft een moeilijke periode overleefd.”