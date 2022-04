Moorselenaars Robert en Jona zijn al zeventig jaar getrouwd

Robert Vandaele (90) en Jona Vanooteghem (88) vierden, samen met de hele familie, hun platina huwelijksjubileum. Op 19 april 1952 trouwden ze in Moorsele.

Robert werd geboren in Moorsele en groeide er op in een gezin met acht kinderen. Hij werkte zijn hele loopbaan als wever: 27 jaar voor Louis De Poortere in Aalbeke en daarna voor Tavelmo in Moorsele. Daarnaast is hij al zijn hele leven duivenmelker.

Jona is van Wevelgem afkomstig en komt uit een gezin van zes. Zij liep in Wevelgem ook school. Toen ze veertien jaar was, ging ze met haar ouders in Moorsele wonen. Zij verdiende 24 jaar de kost als spinster bij De Witte Lietaer in Lauwe. Daarna trok ze samen met haar man naar Tavelmo. Daar werkte ze nog twaalf jaar. Haar grote hobby was wandelen. Dat deed ze tot ze zeventig werd.

Caravan aan de kust

Vroeger had het koppel ook een caravan aan de kust in Bredene. Daar ging Jona elke week naartoe, terwijl haar man thuis voor zijn duiven zorgde. Om beurt mochten er elke week één of twee kleinkinderen mee met oma.

De jubilarissen hebben zeven kleinkinderen: vier van zoon Serge en drie van dochter Dorine. Er zijn ondertussen ook al vijftien achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind.

Ondanks hun leeftijd wonen de jubilarissen nog altijd zelfstandig in hun woning aan de Wagenbrugstraat. “Zo mag het nog een tijdje blijven duren”, klinkt het kordaat. (AV)